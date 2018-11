Taco Guru: El amor por los tacos al alcance de tu mano

Ciudad de México.- Los tacos, el amor más puro de los mexicanos tiene un aliado tecnológico: Taco Guru. En esta aplicación puedes encontrar más de 35 mil taquerías a lo largo de la República y en la frontera sur de los Estados Unidos; una conexión entre tu amor taquero con el estómago a donde quiera que vayas. El amor por los tacos al alcance de tu mano.Y así lo confirma el director general de Taco Guru, Ernesto Bredee Santos, quien está decidido y comprometido con su amor por México y con los tacos: “El equipo de Taco Guru trabaja todos los días para mejorar la experiencia taquera del usuario, y por eso queremos que toda la comunidad taquera conozca las nuevas funciones que tenemos disponibles en nuestra plataforma”.Una de las actualizaciones que tiene la aplicación es la nueva sección llamada Tacología, en la que encontrarás todo el contenido escrito del mundo taquero: como recetas, noticias, la historia de la comida mexicana, datos de nuestra cultura, tips para el buen taquear y las mejores recomendaciones para taquear y viajar por la República.También puedes pedir tus tacos a domicilio comunicándote directamente con la taquería, seguir a tus amigos taqueadores, comentar sus fotos, calificar taquerías y subir de nivel para convertirte en toda una autoridad del taco. Existen muchas plataformas para esto, la diferencia principal de Taco Guru es que no existe ningún cargo extra.Taco Guru ayuda a los usuarios a encontrar nuevas taquerías, a los taqueros para que sean descubiertos por nuevas personas, ayuda a los bolsillos de los usuarios con las promociones y cupones exclusivos que nos ofrecen al formar parte de esta deliciosa comunidad, solo ten en cuenta que para disfrutarlas hay que registrarse y activar las notificaciones para que no se te pasen.Los tacos unen al mundo y llenan nuestros corazones.Si aún no la tienes, ¿qué esperas para unirte a la comunidad de tacos más grande del mundo?

