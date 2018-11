Revelan carta que mandó misionero asesinado a sus padres

Ayer dimos a conocer que un misionero cristiano estadunidense que pretendía evangelizar a miembros de una tribu aislada terminó muerto a flechazos.John Allen Chau, de 27 años, fue víctima de la etnia india de los sentinelenses, considerada como una de las más herméticas del mundo.De acuerdo con el reporte de las autoridades, Chau se las arregló con pescadores locales para llegar a la isla Sentinel del Norte, hogar de los sentinelenses, con la intención de ‘convertir’ a la comunidad.Hoy Daily Mail reveló una carta que Chau le envió a sus padres antes de la tragedia.En la misiva decía que no se enojaran si moría y habló de su profundo anhelo por llevar la palabra de Dios a los Sentineleses."Ustedes podrían pensar que estoy loco, pero creo que vale la pena declarar a Jesús a estas personas. Por favor, no te enojes con ellos o con Dios si me matan. Más bien, por favor, vive, vive en obediencia a lo que te haya llamado y te veré de nuevo cuando pases por el velo. Esto no es una cosa sin sentido, las vidas eternas de esta tribu están a la mano y no puedo esperar a verlos alrededor del trono de Dios adorando en su propio idioma, según Revelaciones 7: 9-10. Los amo a todos y rezo para que ninguno de ustedes ame nada en este mundo más que a Jesucristo", escribió el joven que firmó la carta del 16 de noviembre.Según The Sun, el 16 de noviembre fue el día después de que los pescadores se lo llevaron por primera vez a North Sentinel Island.El director general de policía de las islas Andaman y Nicobar de la India, Dependera Pathak, dijo que Chau organizó sus visitas a la isla a través de un amigo que contrató a siete pescadores para llevarlo allí.La familia de la víctima publicó en Instagram que perdonaban a los agresores que lo mataron."Amaba a Dios, a la vida, ayudaba a los necesitados y a los sentineleses. Perdonamos a los presuntos responsables de su muerte. También pedimos la liberación de los amigos que tuvo en las Islas Andamán".

