Los mejores tonos rojos de labios para el invierno

I’ve inserted all of today’s biggest sales in the description box of yesterday’s try on haul, I’ll be updating it all week with new offers so keep checking back to grab some bargs! Link in my bio! ❤️ . Face: @barrymcosmetics Unicorn Primer Drops Beauty Elixir @barrymcosmetics All Night Long Full Coverage Foundation ‘Crumb’ @toofaced Born This Way Multi Use Sculpting Concealer ‘Vanilla’ @toofaced Born This Way Setting Powder @toofaced Hangover 3 in 1 Replenishing Primer & Setting Spray @milanicosmetics @milanicosmeticsuk Baked Blush ‘Luminoso’ @technic_cosmetics Get Gorgeous Liquid Highlighter ‘Original’ with the pale gold shade from their Mega Glow palette over the top Eyes: @stilacosmetics @stilauk Glitter & Glow Liquid Eyeshadow ‘Diamond Dust’ from my @beautybaycom haul - love it! @lillylashes J Makeup from @welovelashes @narsissist Climax Mascara on bottom lashes Lips: @buxomcosmetics @buxomcosmeticsuk Va Va Plump ‘Boldly Go’ Brows: @anastasiabeverlyhills Dip Brow ‘Medium Brown’ & ‘Granite’





