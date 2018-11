Suiza.- Celine Centino, de 24 años y nacida en la ciudad de Zúrich, Suiza , ha destinado 158 millones de pesos a procedimientos estéticos.La mujer, que ahora es una estrella de Instagram, recibió burlas en su adolescencia por parte de sus compañeros de escuela, quienes constantemente le llamaban “fea” y le decían que no tenía busto.El bullying, según Daily Mail, era tan intenso, que muchas veces Celine fingió estar enferma para no ir clases.El diario inglés indicó que la suiza se hizo su primera cirugía (un aumento de senos) en septiembre de 2013, tras ahorrar dinero de su trabajo como peluquera. Esta operación le sirvió para sentirse feliz por primera vez con su aspecto.Celine no ha dejado el quirófano desde ese momento y, de acuerdo con el medio, estos son los procedimientos estéticos a los que se ha sometido:La suiza manifestó que siempre quiso tener los senos grandes como Pamela Anderson para sentirse “bella y tener una vida normal sin ser juzgada”; por esa razón pasó de la talla 34A a la 34FF, indicó Daily Mail.“Ahora me siento muy bien conmigo misma y finalmente estoy feliz de poder vivir la vida que siempre quise. Además, me hace sentir más fuerte de lo que era antes. Si alguien dice algo malo de mí, no me importa; ya nadie puede hacerme daño”, añadió.

