Museo de Los Ángeles expone desnudos en la era de #MeToo

Los artistas de Renacimiento transformaron el curso de la historia del arte occidental al hacer del desnudo el centro de su arte. Inspirándose en la escultura clásica y en el estudio del modelo en vivo, estos artistas crearon representaciones realistas, vibrantes y sensuales del cuerpo humano, publicó El Universal.Es precisamente este estudio del desnudo lo que el Museo Getty busca representar con la exposición El desnudo renacentista, del 30 de octubre de 2018 al 27 de enero de 2019.Sin embargo, en esta ocasión preparan “una cuota de género” al exhibir el mismo número de desnudos masculinos como femeninos, así lo detalló The Telegraph, quienes citaron al curador de La Royal Academy, Per Rumberg: “se trata de una muestra en la era del #MeToo, pues los comensales ha estado muy interesados por tener un balance equitativo de desnudos”. La exhibición que viajará a la Royal Academy de Londres en marzo de 2019.Pero, de acuerdo a The Art NewsPaper, esto de “cuota de género” es una novedad para el Museo Getty, que originó el programa y supervisó el catálogo que lo acompaña.“¡Nunca lo pensamos!", expresó Thomas Kren, el curador emérito del Getty, que comenzó a organizar el programa hace cinco años.“Esta muestra es mucho sobre el desnudo masculino y femenino, con grandes ejemplo de ambos”, dijo Kren y señaló que “presentarlos en igual número no sirve de nada”.Más bien, observó Kren, ambos sexos están bien representados debido al período elegido: 1400 a 1530, una época en la que se reavivaron las teorías clásicas sobre la desnudez masculina y "el cuerpo perfecto", así como el aumento de desnudos femeninos en diferentes países europeos. . "Lo que estamos tratando de hacer es juntar un reflejo razonablemente preciso de cómo surgió el desnudo como un sujeto durante este período", dice.La muestra “El desnudo renacentista presentará más de 100 obras de Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, Durero y otro, que rastrea el surgimiento gradual del desnudo durante 130 años en Italia, Francia, Alemania y los Países Bajos.La mirada masculina todavía prevalece en esta exposición, aunque quizás se examine de una manera más reflexiva de lo habitual. Como explica la historiadora del arte Jill Burke, una de las curadoras de la muestra, en un artículo de opinión de The Guardian, la noción de la mirada masculina se complica cuando profundiza en la historia real de la sexualidad ."Para tomar como ejemplo la Florencia del siglo XV", escribió, "se estima que hasta 17 mil hombres fueron acusados ​​de sodomía de una población total de alrededor de 40-50 mil; esa es la mayoría de los hombres florentinos incriminados por personas del mismo sexo. relaciones. No es sorprendente que las cualidades eróticas del cuerpo masculino desnudo formaran una gran parte del discurso contemporáneo, y se asumió que las mujeres, al igual que los hombres, podían ser despertadas por imágenes de personas desnudas de ambos sexos ".Kren señala que sí pensó más explícitamente en la equidad de género al planificar el catálogo, que tiene siete ensayos principales, tres por mujeres."Estábamos interesados ​​en tener un balance de voces masculinas y femeninas en el catálogo porque las mujeres han colocado un papel tan importante en la erudición en el área", dijo. "No sería inteligente hacer una exhibición como esta sin tener todos estos puntos de vista allí".

