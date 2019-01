Conforme pasan los días sin que se resuelva el cierre parcial –“apagón”– del Gobierno federal, las dependencias se van quedando sin fondos para operar, afectando cada vez a más usuarios.La crisis de financiamiento, que este viernes cumple 20 días, ya empieza a afectar las operaciones de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP): los trámites para la ‘Línea Exprés’ están suspendidos hasta nuevo aviso.A partir del miércoles 9 de enero, las oficinas de procesamiento de SENTRI (Red Electrónica Segura para Viajeros Inspección Rápida) dejaron de operar hasta nuevo aviso, según informa CBP en su página web.SENTRI es el programa de viajero confiable que se aplica en El Paso y que permite, a quienes son aprobados por Seguridad Nacional, cruzar la frontera de una manera más rápida por carriles especiales para autos y peatones.Ahora, quienes desean inscribirse en el programa SENTRI, o hacer algunos cambios como dar de alta un nuevo vehículo, permanecen en un limbo mientras se destraba el “apagón” del Gobierno, el cual llegaría a un récord el sábado por la noche, superando el cierre de 21 días durante la administración Clinton en 1995-96.“Me tardé casi un mes para que me dieran la entrevista y ahora no sé qué va a pasar. No se vale esto”, dijo enfadado Jorge Martínez, un residente del Oeste de El Paso que busca adquirir la línea exprés para visitar a su familia de Juárez.“En nombre de la seguridad, Trump ha vuelto más inseguro el proceso”, agregó.La oficina local de procesamiento para usuarios SENTRI –nombre oficial del programa que engloba a la ‘Línea Exprés– se ubica en el Edificio A, del 797 South Zaragoza Road, en El Paso, Texas, dentro de las oficinas de procesamiento de CBP del puente internacional Zaragoza-Ysleta.El presidente Donald Trump se ha negado a firmar un presupuesto federal que incluya fondos operativos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del cual depende CBP, a menos que se le otorgue financiamiento por 5.7 billones de dólares para la construcción de su muro fronterizo.El cese de actividades en las instalaciones de SENTRI no entra a discusión. Se encuentra ya cerrada la ventanilla en el puente y al hacer llamadas telefónicas no contesta nadie, según han atestiguado usuarios en las redes sociales.Los carriles de revisión en las garitas –tanto para SENTRI, como los de acceso general y los Ready Lane– en los puertos de entrada continúan y continuarán operando con regularidad, señalaron autoridades de CBP.La ley establece que deben trabajar de manera normal debido a que se trata de una situación de seguridad nacional el acceso al país por las fronteras. Empero, labores administrativas de CBP quedan suspendidas hasta que reanude actividades el Gobierno.Las labores administrativas que fueron suspendidas en Aduanas y Protección Fronteriza incluyen además el área de Comunicación Social. Al tratar de contactar a uno de los voceros, El Diario de El Paso obtuvo la siguiente respuesta a través de correo electrónico:“Estaré fuera de la oficina a partir del 22 de diciembre de 2018. Debido a la interrupción de la financiación federal actual, no podré devolver correos electrónicos ni llamadas telefónicas hasta que regrese al servicio una vez que finalice la pausa de financiación”, escribió en respuesta automática la oficina de comunicación, CBP Sector El Paso.El sitio web oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos informa que no habrá actividad en la página hasta que se reanuden las operaciones.“A causa de la interrupción de fondos federales, este sitio web no será administrado activamente. La última actualización a este sitio web se realizó el 21 de diciembre de 2018 y no se harán más actualizaciones hasta que el Gobierno reanude operaciones; por ende, puede que el sitio web no refleje la información más reciente. Es posible que no podamos procesar transacciones ni responder a preguntas hasta que se reanuden operaciones”, se escribe.