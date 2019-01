Propone republicano que Montana apoye con $8 millones al muro

Helena, Montana— Un político de Montana propone que el estado destine más de 8 millones de dólares para ayudar al presidente Donald Trump a construir el muro en la frontera mexicana mientras continúa el cierre del Gobierno por el proyecto de 5.7 billones de dólares. Parece poco probable que se apruebe la propuesta en un estado con un gobernador demócrata que considera postularse para la Presidencia.Al menos otro estado, Dakota del Sur, considera expresar su apoyo para el muro de Trump. Sin embargo, parece ser que Montana, que el año pasado sufrió un enorme déficit presupuestario, es el primero en proponer invertir su propio dinero en el proyecto.Scott Sales, un republicano fiscalmente conservador, dijo que su propuesta es una “pequeña muestra” de que la seguridad fronteriza “es de interés vital para todos los ciudadanos sin importar en qué estado viven”.Trump se dirigió a la frontera entre México y Estados Unidos el jueves para demostrar la necesidad del financiamiento.“El Congreso básicamente arrastra los pies por 5 billones de dólares, que es realmente trivial comparado con lo que gastamos al año”, dijo Sales el miércoles.Calculó la parte de Montana al dividir el PIB del estado entre el PIB del país y multiplicarlo por 5.7 billones de dólares.Sin embargo, el gobernador de Montana Steve Bullock, quien es demócrata, se confesó perplejo por la idea.Bullock no reveló si vetaría el proyecto en caso de ser aprobado por la legislatura, pero manifestó que no tiene mucho sentido usar las arcas del estado para proyectos del Gobierno federal.Añadió que no recuerda que Sales jamás haya ofrecido una cifra similar para proyectos de infraestructura dentro de Montana, y señaló que $8 millones de dólares lograrían muchas cosas en ese territorio.Además los 8 millones de dólares no servirían de mucho para la solicitud de Trump de 5.7 billones de dólares para construir 377 kilómetros (244 millas) de muro.El líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes de Montana, Casey Schreiner, dijo que preferiría ver a Sales centrado en desarrollar la infraestructura de Montana.“Son muchos techos para escuelas y calderas”, agregó la representante demócrata Laurie Bishop.Bullock, quien parece considerar postularse para la Presidencia en 2020, podría vetar la medida de aprobarse en la legislatura controlada por los republicanos.Montana, donde Trump derrotó a Hillary Clinton por 20 puntos, comparte una frontera de 877 kilómetros (545 millas) con Canadá, en la que no hay muro.

