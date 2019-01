Washington— El presidente Donald Trump abandonó apresuradamente el miércoles las negociaciones con líderes del Congreso –y poco después tuiteó “Les dije adiós”–, por lo que las negociaciones para poner fin a un cierre parcial del Gobierno de 19 días entraron en una fase más compleja ante las exigencias del mandatario de recibir miles de millones de dólares para la construcción de un muro en la frontera con México.Cientos de miles de trabajadores federales enfrentan la posibilidad de no recibir su salario el viernes.Trump visitará la frontera el jueves, pero ha expresado dudas de que su presencia y sus declaraciones hagan cambiar de parecer a nadie.La breve sesión en la Casa Blanca terminó casi tan pronto como empezó.Los demócratas dijeron que le pidieron a Trump reactivar el Gobierno, pero el mandatario les respondió que si lo hiciera, ellos no le darían los fondos para el muro, la promesa distintiva de su Gobierno y de su campaña presidencial hace dos años.Los republicanos dijeron que Trump le preguntó directamente a Nancy Pelosi, la presidente de la Cámara de Representantes: Si él reactivaba el Gobierno, ¿ella financiaría el muro? A lo que Pelosi respondió que no.El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que Trump azotó la mesa y salió del lugar. Los republicanos indicaron que el mandatario, quien repartió caramelos antes de comenzar la sesión, no levantó la voz ni azotó el escritorio.Un resultado quedó claro: El cierre del Gobierno ingresó a un territorio nuevo y sin un final inminente a la vista. Los demócratas consideran la idea de un muro largo e impenetrable como algo ineficaz e incluso inmoral, un pésimo uso de los 5.7 billones de dólares que solicita Trump. El mandatario la ve como una necesidad absoluta para frenar lo que él llama una crisis de inmigración ilegal, contrabando de drogas y tráfico de personas en la frontera.“El presidente dejó en claro hoy que se mantendrá firme a fin de lograr sus prioridades de construir un muro –una barrera de acero– en la frontera sur”, dijo el vicepresidente Mike Pence a los reporteros poco después.Tal insistencia, y que Trump se saliera de la reunión, fueron algo “sumamente desafortunado”, dijo Schumer.Al reunirse con los líderes del Congreso, Trump acababa de regresar del Capitolio, donde exhortó a los nerviosos legisladores republicanos a mantenerse firmemente a su lado. Insinuó que un acuerdo para la construcción del muro fronterizo estaría cerca, pero también señaló que el cierre durará “lo que sea necesario”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.