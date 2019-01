Reparten cobijas, balones y alimento a los necesitados

Con tan solo 17 años y muchas ganas de ayudar a su comunidad, una estudiante de Coronado High School se dio a la tarea de recolectar cobijas para que personas de bajos recursos puedan mitigar las bajas temperaturas.Durante un mes, Sofía Cifuentes estuvo tocando puertas para poder lograr reunir 150 cobijas, las cuales fueron repartidas la tarde del martes entre miembros de la comunidad del ‘Barrio Chihuahuita’.Cifuentes comentó que la tarea no fue fácil, ya que tuvo que recorrer toda la ciudad en busca de donativos para esta noble causa.“Fuimos principalmente a hospitales en el lado Este y Oeste de la ciudad para ver si querían ayudarnos para la colecta de cobijas” dijo Cifuentes.La también jugadora de volleyball explicó a El Diario de El Paso que esta idea surgió mientras estuvo en un campamento de verano llamado ‘I can’ (Yo puedo).“Cuando estaba en el campamento me di cuenta de toda la necesitad de las familias de esta comunidad, que no tenían recursos para comprar cobijas durante el invierno fue lo que me motivó a hacer esto”, comentó.Para Cifuentes poder ayudar a las personas de este emblemático barrio es algo que asegura que la marcó, ya que dice sentir una importante conexión con los residentes de la zona, en especial con los niños.“Esto lo hice de todo corazón para todas las familias de la comunidad Chihuahuita y espero poder hacer esto nuevamente el próximo año, no solo para esta comunidad, sino para otras partes de la ciudad”, aseguró.Por su parte, Campbell Bowden, otra integrante del campamento, comentó que además de las cobijas también se recolectaron balones y comida.“Al ver la condición en la que viven decidimos venir a ayudar para hacer una diferencia en sus vidas y que vean que somos uno solo, que no importan todas las cosas negativas que están pasando en el mundo. Lo único que importa es ver la sonrisa en todos estos niños, de eso se trata todo”, enfatizó.Patricia Ríos, coordinadora de Parques y Recreación de Chihuahuita, se dijo agradecida con el campamento ‘I Can’, que cada año realizan este tipo de eventos.“Esto lo hacen para que ayudar no solo a la gente de Chihuahuita, sino también para la gente de los alrededores, y eso nos llena de alegría porque los niños se ponen muy contentos”, mencionó.Ríos dijo que no tiene cómo pagar las sonrisas que los miembros del campamento trajeron a los niños de Chihuahuita.“Me da mucho gusto que este tipo de eventos sigan pasando. Estos eventos nos muestran el gran corazón de la comunidad de El Paso”, concluyó.