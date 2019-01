Para pagar muro, alista 'emergencia nacional'

Washington— El presidente Donald Trump está redoblando esfuerzos para argumentar públicamente a favor de su muro fronterizo, mientras que el cese parcial del gobierno se encuentra ahora en su tercera semana, y planea dar un discurso en horario estelar el martes por la noche para anunciar una visita a la frontera el jueves.Trump anunció la noticia del discurso presidencial el lunes en un tuit.“Me siento complacido de informarles que daré un discurso a la nación en torno a la crisis humanitaria y de Seguridad Nacional que se vive en nuestra frontera sur”, según dijo.La transmisión será el martes por la noche a las 7:00 pm (Tiempo de El Paso).Horas antes del lunes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, anunció que Trump viajará a la frontera con México el jueves.“El presidente @realDonaldTrump viajará a la frontera sur el jueves para reunirse con aquellos en la línea frontal de la crisis humanitaria y de seguridad nacional”, dijo. “Pronto se darán a conocer mayores detalles”.El discurso presidencial y la visita tendrán lugar en medio del cese parcial del gobierno y la insistencia de Trump de que cualquier propuesta de financiamiento para reabrir las dependencias federales debe incluir 5 mil 700 millones de dólares para su muro fronterizo.También tendrán lugar tres semanas antes del informe presidencial de Trump programado para el 29 de enero.El lunes las cadenas CBS, NBC, ABC, CNN, Fox News y Fox Business Network habían confirmado que transmitirán el discurso de Trump, el cual se espera que tenga una duración de unos ocho minutos. El canal de Fox no respondió a una petición para dar un comentario.Antes del discurso de Trump desde la Oficina Oval, el vicepresidente Pence y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, se reunirán con los republicanos de la Cámara de Representantes en el Capitolio el martes por la tarde para discutir la situación en la frontera, de acuerdo con dos auxiliares del Partido Republicano.Pence dijo a los reporteros el lunes que Trump había invitado a los demócratas de vuelta a la Casa Blanca esta semana para continuar con las pláticas.“Nuestra postura consiste simplemente en esto: Hay una crisis humanitaria y de seguridad nacional en la frontera sur”, según dijo Pence durante un informe en el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower. Luego agregó que la Casa Blanca ha “estado negociando para abrir el gobierno y atender la crisis en la frontera” al igual que “tomando las medidas necesarias para mitigar los efectos del cierre gubernamental”.Algunos demócratas respondieron con preocupación a la noticia del discurso de Trump, diciendo que confundirá al pueblo estadounidense sobre la situación en la frontera.“Yo espero que el presidente le mienta al pueblo estadounidense”, dijo el presidente del Comité Judicial de la Cámara, Jerrold Nadler, demócrata de Nueva York. “¿Por qué espero esto? Porque desde siempre él le ha estado mintiendo al pueblo estadounidense”.Nadler formó parte de la delegación de legisladores demócratas que recorrieron las instalaciones de la Patrulla Fronteriza en Alamogordo, Nuevo México, el lunes para investigar la muerte de Felipe Gómez Alonzo, de ocho años, el segundo menor que murió en diciembre después de haber sido aprehendido cruzando la frontera de manera ilegal.Trump hizo su primera visita a la frontera como presidente hace 10 meses. Durante ese viaje, Trump hizo un recorrido de los prototipos de acero y concreto, de 30 pies (9.1 metros) de altura, del muro fronterizo en California y enérgicamente condenó a las jurisdicciones que ofrecen un “santuario” a los inmigrantes indocumentados.La Casa Blanca no dio a conocer más detalles el lunes sobre el lugar que Trump planea visitar. Pero la Administración Federal de Aviación emitió una notificación de que el espacio aéreo en las cercanías de McAllen, Texas, permanecerá restringido el jueves debido a un “movimiento de suma importancia”.La ciudad fronteriza de 142 mil habitantes es el hogar de las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos donde los migrantes que cruzan hacia el país de manera ilegal han sido detenidos. La primera dama, Melania Trump, también visitó un albergue para niños migrantes en McAllen en junio.Trump y los demócratas en el Congreso siguen estancados en intentar concretar un acuerdo para reabrir el gobierno, el cual ya se encuentra en el 17vo. día de un cese parcial. Los demócratas, quienes recuperaron el control de la Cámara de Representantes la semana pasada, han aprobado medidas para financiar a las dependencias federales afectadas, pero Trump se ha negado a firmar toda legislación que no cumpla con sus exigencias para el financiamiento del muro fronterizo.El discurso del martes parece ser tanto un asunto político como una estratagema —un intento del presidente para persuadir al público de que su visión de un muro fronterizo triunfará sobre la oposición de los demócratas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.