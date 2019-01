Investigan congresistas muerte de Felipe

Albuquerque, NM— Miembros del Caucus Hispano del Congreso estadounidense criticaron el lunes la insistencia del presidente Donald Trump de que un muro en la frontera con México ayudará a reducir la crisis migratoria y reforzará la seguridad.Durante una visita al Sur de Nuevo México, el presidente del caucus, el representante demócrata Joaquín Castro, argumentó que las políticas del Gobierno están agravando lo que se ha descrito como una crisis humanitaria. Castro y sus colegas demócratas resaltaron los casos de dos niños guatemaltecos que llegaron enfermos y murieron bajo custodia federal el mes pasado.La representante Xóchitl Torres Small, que representa el extenso Segundo Distrito en Nuevo México –que abarca la mitad Sur del estado–, dijo que desde que murieron los dos menores se han realizado algunas mejoras en las estaciones de la Patrulla Fronteriza en esa región, pero se requieren más cambios.El contingente –compuesto exclusivamente de legisladores demócratas– viajó a Alamogordo, 90 millas (145 kilómetros) al Norte de la frontera, a fin de ver personalmente el lugar en el que Felipe Gómez Alonzo y su padre fueron retenidos tras ser arrestados en El Paso.“Aún necesitamos tener equipo médico en todas nuestras instalaciones en las zonas más rurales de la frontera, para asegurarnos de contar con una Patrulla Fronteriza que esté respondiendo a las circunstancias cambiantes que seguimos observando, para asegurarnos que tenemos una agencia flexible que sea capaz de garantizar la seguridad fronteriza y también reflejar nuestros valores”, dijo Torres Small.Gómez Alonzo, de 8 años, enfermó en Nochebuena, y horas más tarde se convirtió en el segundo menor guatemalteco en fallecer bajo custodia del Gobierno cerca de la frontera con México.Las autoridades trasladaron al menor a un hospital después de que un agente lo viera tosiendo. Se detectó que tenía fiebre de 103 Fahrenheit (39.4 grados centígrados), informaron los funcionarios.Felipe estuvo bajo observación durante 90 minutos, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), antes de ser dado de alta con una receta de amoxicilina e ibuprofeno. Pero horas más tarde el niño se sintió muy mal y reingresó al hospital, donde posteriormente murió.Las autoridades de Nuevo México han dicho que tenía influenza, pero que posiblemente pasen varias semanas antes de que se pueda determinar la causa de la muerte y se difunda el informe final de la autopsia.Jakelin Caal, una niña guatemalteca de 7 años, falleció el 8 de diciembre en El Paso. Presentó síntomas de septicemia, una infección grave que puede provocar la muerte, según las autoridades.Los legisladores visitaron Nuevo México en momentos en que Trump continúa presionando para que se construya el muro bajo el argumento de que se vive una crisis en la frontera. Aunque no se ha tomado una decisión, la Casa Blanca indaga si es legal o no declarar una emergencia nacional al respecto a fin de poder eludir al Congreso e iniciar la construcción.Castro consideró que esa posibilidad es inadecuada, y dijo que los demócratas no tardarían en oponerse. Otros miembros del grupo prometieron audiencias en el Congreso y mayor supervisión.La representante Verónica Escobar dijo que el muro no resolverá los problemas en la frontera.“Aunque lamentamos mucho los decesos de Jakelin y Felipe, la crisis es más extensa y más significativa que sólo estas dos pequeñas vidas que se perdieron. Tenemos a un Gobierno que continúa manteniendo como rehén a todo un país por la construcción de un muro”, comentó Escobar.

