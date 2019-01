Con buena asistencia, concluye el WinterFest

Luego de 49 días de operaciones y convertirse en el espacio de esparcimiento y diversión familiar durante la temporada navideña, el festival WinterFest en su edición 2018, organizado en la zona Centro, llegó ayer a su término, informaron las autoridades.“Invitamos a todas las familias para que vengan a divertirse con la serie de atractivos que tenemos aquí en el festival de invierno”, dijo Ricky Isaías, portavoz de la Ciudad.De acuerdo a los organizadores, el espectáculo, que presentó toda una serie de programas artísticos, culturales y de entretenimiento, resultó un éxito al cumplirse las expectativas trazadas.Y es que a lo largo de la festividad, miles de familias de El Paso, Las Cruces, Ciudad Juárez, y comunidades vecinas visitaron la Plaza de San Jacinto y sus alrededores para celebrar la época decembrina.“A nosotros nos gusta mucho venir y divertirnos aquí. A mis hijos les encanta la pista de patinar y aquí nos la pasamos todos los fines de semana”, dijo Cristina Araiza, residente del área Este de la ciudad.Comentó que tanto su esposo Héctor como ella gustan de caminar por lo que fue una buena idea habilitar el Paseo de las Luces, mismo que recorrieron varias veces en un marco de ambiente navideño.Pese a las bajas temperaturas en la región, la presencia de niños, jóvenes y adultos ha sido significativa en los alrededores. “Sólo el día que nevó estuvo desierto, pero en general la asistencia ha sido buena”, dijo uno de los comerciantes mientras servía un chocolate caliente para uno de sus clientes.La pista de patinaje fue uno de los espacios que se mantuvieron abarrotados durante la temporada. Niños y jóvenes, novatos y experimentados pasaron horas de diversión sobre la pista de hielo.“Muy divertido, no sabía patinar pero después de tanta práctica creo que ya logré dominar los patines y ya no tengo miedo”, dijo Carlos Ortiz, quien acudió con sus amigos de escuela.El Festival de Invierno, en su tercera edición, es uno de los espectáculos que en poco tiempo ha sido acogido con entusiasmo por la comunidad y es gracias a la organización tanto del Gobierno como de los comerciantes, coincidieron los integrantes de la familia Estrada, originarios de Las Cruces.“Se la pasa uno bien y disfruta uno de la familia saboreando todos los antojitos que venden aquí”, dijo Julio Estrada, mientras hacía fila con sus hijos para tomarse la foto con Santa Claus en su trineo.Una de las imágenes comunes que se vieron a lo largo del corredor fue la famosa pose de la ‘selfie’ en la cual las personas se tomaban fotos con su celular, con la familia, sus amigos y en todos los lugares que les llamaba la atención como el pino y los ornamentos navideños.Uno de los atractivos de ayer domingo fue la exhibición de las películas Frozen y la La Era de Hielo –Ice Age– en el Teatro Plaza. La entrada fue gratuita.“Yo amo los trenes y aquí prácticamente hay dos: el trenecito y el trolley, así que vine seguido a pasearme”, dijo Irma López, quien junto con sus hijos, Lizeth y Carlos abordó uno de los carros de EP Locomotive’s Sun City Express!.De acuerdo a los empleados, durante la temporada este trenecito tuvo gran aceptación de las familias, quienes hacían largas filas para poder abordarlo y dar un paseo por los alrededores de la plaza al caer la tarde.Durante los siete fines de semana, los históricos tranvías ofrecieron gratuitamente a los pasajeros un cómodo y nostálgico paseo alrededor de los puntos donde se celebra el festival durante los fines de semana.“Fue un evento muy significativo para todos nosotros porque las personas además de divertirse y festejar la Navidad conocen nuestra ciudad y realizan compras en todos los negocios del Centro Histórico”, dijo Grace Viramontes, directora ejecutiva de difusión de la Asociación Central de Negocios (CBA).Bryan Crowe, gerente general de Destination El Paso, dijo que en este tercer año se tuvieron muchas más actividades y mayor diversión para las familias en comparación a años anteriores.Además WinterFest tuvo una mayor duración, del 18 de noviembre al 6 de enero, tiempo en el cual niños y adultos patinaron, vieron películas y disfrutaron de juegos interactivos.El festejo, orientado al entretenimiento familiar, contó con un gran mono de nieve de tamaño natural, un trenecito y una cafetería de temática invernal, entre otras actividades.WinterFest es considerado el evento más grande y con mayor diversión en el Suroeste del estado, arrancó con el tradicional Desfile de las Luces y la Ceremonia de Iluminación del árbol en la Plaza San Jacinto para dar inicio a los festejos navideños con el encendido de más de 400 mil focos multicolores patrocinado este año por The Hospitals of Providence y Providence Children’s Hospital.

