Siguen surgiendo detalles sobre el fatal incendio en Sunland Park, Nuevo México, ya que las autoridades descubrieron que los dos presuntos responsables sostenían una relación sentimental y se drogaban juntos.Se trata de Jocelyn Ontiveros y Juan Carlos Holguín, quienes enfrentan varios cargos, entre ellos provocar un incendio, abuso infantil que causó una muerte y manipulación de evidencia.La pareja es señalada como responsable del incendio ocurrido la madrugada del 13 de diciembre en una casa móvil ubicada en la cuadra 100 de la calle Mesquite Drive, el cual cobró la vida de Marisa Muñoz, de 8 años.Debido a que la niña no logró salir a tiempo y su cuerpo fue encontrado en una de las recámaras de la vivienda. Muñoz estaba en tercer año de primaria en la escuela Desert View Elementary.De acuerdo con documentos obtenidos por KVIA, se señala que además de ser pareja, ambos acusados se drogaban juntos y aparentemente Holguín era quien le proporcionaba a Ontiveros drogas como metanfetaminas y heroína.Los documentos indican que aparentemente el incendio fue causado por un supuesto triángulo amoroso, ya que Ontiveros era novia de Jonathan Alvarado, quien a su vez sostenía una relación con Miriam Higareda, madre de Muñoz.Pero al mismo tiempo Ontiveros tenía una relación de pareja con Holguín, a quien supuestamente pidió ayuda para provocar el incendio.Ya que tres días antes del incendio, Ontiveros y Alvarado tuvieron una discusión en la que llegaron a los golpes, por lo que el hombre terminó arrestado por violencia domestica y otros delitos.Dicha pelea fue atestiguada por Holguín, quien aparentemente escuchó cuando Ontiveros le gritó a Alvarado que quería ver muerta a Higareda.El peritaje del incendio reveló que el fuego se originó en un automóvil negro que estaba frente a la casa que minutos después las llamas alcanzaron la vivienda.Lo cual coincide con el testimonio de dos testigos, quienes aseguraron a los detectives haber visto a una persona vertiendo gasolina de un galón rojo a un vehículo negro.El mismo galón rojo que Julián Durán de 11 años, quien resultó lesionado durante el incendio, describió a los detectives.Durán relató que él vio a una persona con una máscara y una galón rojo entrar al patio de la vivienda, pero como se asustó prefirió cerrar los ojos y volverse a dormir. Agregó sentirse culpable por no alertar a los adultos sobre lo que había visto.Los detectives descubrieron que poco después del incendio Ontiveros llamó a Alvarado a la cárcel y para avisarle del incendio, proporcionándole detalles que en ese momento no habían sido revelados, como que el incendio comenzó en el automóvil.Por lo que 16 de diciembre los detectives giraron una orden de arresto contra Ontiveros, quien vivía cerca del lugar del incendio, pero al arribar a la vivienda la mujer ya se había ido de la casa con todas sus cosas.Poco después las autoridades lograron ubicar a Ontiveros en casa de su madre y gracias a una orden de registro encontraron en la vivienda una mochila con cerillos, líquidos inflamables y otros objetos.Así como también localizaron en el automóvil de Ontiveros una cobija con olor a gasolina y un galón color rojo.El 21 de diciembre, las autoridades de Nuevo México lograron el arresto de Holguín, quien fue detenido en casa de su hermano Salvador.El hermano de Juan Carlos relató a los detectives que la madrugada del incendio su hermano llegó a la casa todo vestido de negro y con olor a gasolina.Supuestamente al preguntarle por el olor, Holguín dijo que no olía a nada y puso su ropa en la lavadora, lo cual causó la sorpresa de su hermano, ya que el hombre nunca lava su ropa.Luego de obtener una orden de registro, las autoridades acudieron a la vivienda de los hermanos Holguín y decomisaron una sudadera y una pantalonera en color negro, que estaban en el cuarto del acusado.El hombre dijo estar seguro que tanto Holguín como Ontiveros estaban involucrados en el incendio, que además de provocar la muerte de Muñoz y ocho personas lesionadas.Entre ellas Durán y Jasmine Valenzuela, quienes fueron llevados en helicóptero a un hospital especializado en quemaduras en Lubbock, Texas.Ontiveros y Holguín permanecen recluidos sin derecho a fianza en el Centro de Detenciones del Condado de Doña Ana, en espera de sus respectivos juicios.

