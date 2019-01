Washington— Antes de que se convirtiera en el tema principal del drama que se vive por el cierre gubernamental, y que ahora amenaza con consumir su Presidencia en un momento crítico, la promesa del presidente Donald Trump de construir un muro en la frontera Suroeste del país, era un truco de memoria para un candidato indisciplinado.Mientras Trump comenzaba a explorar una campaña presidencial en el 2014, sus asesores políticos arribaron a la idea de un muro fronterizo a manera de una especie de estrategia mnemónica, una forma de asegurarse de que su candidato –quien odiaba tener que leer de un libreto pero que le encantaba alardear sobre sí mismo y sobre sus talentos como constructor– recordara hablar sobre tomar medidas severas contra la inmigración, tema que sería central en su emergente campaña.“¿Cómo se le puede hacer para que continúe hablando sobre la inmigración?” según recordaba Sam Nunberg, uno de los primeros asesores políticos de Trump mientras hablaba con Roger J. Stone Jr., otro asesor. “Lo vamos a hacer que hable sobre construir un muro”.Y así fue que Trump habló, y la mención del muro desataba el ruidoso vitoreo de las audiencias conservadoras, emocionando al candidato para pronto convertirse en un lema de campaña en sus discursos. Los cánticos de “¡Construyamos el muro!” eran coreados en todas las arenas del país.Ahora, la obsesión de Trump con un muro fronterizo –la encarnación material de su agenda migratoria que consiste en mantener a todos los inmigrantes fuera del país– ha chocado contra las nuevas realidades de un Gobierno dividido, enfrentando al presidente contra los demócratas, quienes rechazan la idea por completo. Tal estancamiento es particularmente notable, dado que incluso algunos de los más duros conservadores en torno al tema de la inmigración no consideran que el muro sea su más importante prioridad y temen que la preocupación de Trump con ello lo obligue a concretar un acuerdo que intercambiará una medida relativamente inefectiva por concesiones de mayor calibre en torno a la inmigración.“Siempre pensé que esto crearía un peligro de que él estaría dispuesto a intercambiar lo que fuera con el fin de conseguir construir el muro –creo que eso aún es un peligro en potencia”, dijo Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro para los Estudios en Inmigración. “Aún me preocupa eso incluso ahora”, afirmó.Ese temor se ha manifestado a veces, cuando Trump ha explorado la posibilidad de concretar un acuerdo con los demócratas ofreciendo otorgarles estatus legal permanente a los inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos de manera ilegal cuando aún eran menores, conocidos como “dreamers”. El presidente siempre ha renunciado a las discusiones en el último momento antes de prometer preservar el programa de Acción Deferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA, pero el viernes, FAIR, un grupo antiinmigración le volvió a advertir que eso sería un error.Para muchos activistas conservadores que han presionado por décadas a que se implementen agudas reducciones en la inmigración, tanto ilegal como legal –y algunos de los legisladores republicanos que fungen como sus aliados–, una barrera física en la frontera con México es apenas relevante, no pasa de ser un pie de nota en una página ante una larga lista de cambios políticos que según ellos creen son necesarios para arreglar un sistema que se encuentra descompuesto.La desconexión se encuentra en el corazón del dilema que enfrenta Trump mientras labora por encontrar una salida al estancamiento que ha impactado a grandes porciones del Gobierno y les ha costado a unos 800 mil empleados federales sus sueldos. Tras haber pasado más de cuatro años –primero como candidato y luego como presidente– enardeciendo a sus principales partidarios con la idea de construir un muro fronterizo, Trump se encuentra a sí mismo en una trampa política que él mismo creó.Al transformar el muro en un poderoso emblema de su mensaje antiinmigrante, Trump ha hecho que la propuesta sea políticamente intocable para los demócratas, quienes categóricamente se rehúsan a financiarla, complicando aún más las posibilidades de poder llegar algún día a un acuerdo.“Como estrategia de mensaje, fue muy exitosa”, dijo Krikorian. “El problema es, ya resultaste electo; ¿ahora qué vas a hacer? Habiendo convertido el muro en su principal tema de campaña, Trump les ha dado a los demócratas un arma que pueden utilizar en su contra”, concluye.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.