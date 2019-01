Será la Montana freeway de seis carriles

Con una inversión de 370 millones de dólares, la avenida Montana será transformada en un “freeway” de 6 carriles, 3 en cada dirección, informó el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés).El crecimiento urbano en el Este de El Paso, así como el incremento del tráfico en ese sector de la ciudad, motivaron el proyecto que ha sido autorizado, y cuyas obras iniciarán en el primer trimestre del 2019.“Las mejoras ampliarán la US 62/180 (avenida Montana) a 3 carriles principales de acceso controlado en cada dirección, 3 carriles frontales en cada dirección desde Global Reach Drive a Loop 375, y dos carriles frontales en cada dirección desde SL 375 a FM 659 (North Zaragoza Road)”, dijo Lauren Macías-Cervantes, vocera de TxDOT en El Paso.De acuerdo a Macías-Cervantes, este proyecto de ampliación también considera el construir andadores peatonales, carril para bicicletas y aceras amplias con jardineras.“En una fase futura se construirán dos rampas de conexión del US 62/180 (avenida Montana) al Global Reach Drive”, dijo.Macías-Cervantes agregó que se construirán 4 rampas de conexión directa del US 62/180 con el SL 375 (State Loop 375).El lapso de construcción de este proyecto será de 2 años y medio, mientras que el inicio de los trabajos será en los primeros días de marzo.El proyecto tendrá una totalidad de 3 fases, en las cuales se ha ideado una forma de no interrumpir el tráfico vehicular existente.Estimaciones del TxDOT detallan que circulan alrededor de 40 mil vehículos diariamente en el segmento Este de la avenida Montana, con proyecciones de que la circulación se duplicará en un período de 20 años.La primera fase de la ampliación de la arteria vial será desde su intersección con Yarbrough Drive/Global Reach hasta Tierra Este, pero eventualmente se extenderá hasta North Zaragoza Road.Las obras de esta fase se estima sean completadas para el verano del 2020, y durante estos trabajos los guiadores podrán utilizar los carriles existentes hasta que se construyan los carriles centrales y los nuevas opciones para circular en el nuevo freeway.La segunda fase de este proyecto correrá de Tierra Este a Zaragoza, con un costo estimado de 248.5 millones de dólares, pero dicho presupuesto aún se mantiene en estudio, así como la fecha tentativa de inicio y término de la obra.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.