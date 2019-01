Tras venta, persisten disputas por edificios

Continúa el “estira y afloja” por la venta de los edificios propiedad de William “Billy” Abraham que fueron subastados por la Corte el pasado mes de noviembre.Y ahora es el Edificio Toltec el que está en disputa, ya que aunque fue vendido en una subasta el pasado 6 de noviembre a Greg Malooly por 1 millón 300 mil dólares, aún no puede él tomar posesión del inmueble.Esto, debido a que Judith French, quien ha trabajado para Abraham, asegura tener un acuerdo por escrito con el empresario para utilizar varios pisos del edificio ubicado en el 717 E. San Antonio Ave.Por lo que el juez federal Christopher Mott dará hasta el próximo 13 de enero para tratar de llegar a un acuerdo con el supuesto contrato que Abraham tenía con French.Otro que aún no logra tomar posesión del edificio Kress que tanto ha peleado, es el empresario Paul Foster, ya que el juez movió la audiencia para finalizar la venta del lugar hasta el 31 de enero.Foster está tratando de comprarlo por 2 millones 290 mil dólares, luego de que su abogado Harrel L. Davis, entregara una objeción al juez para invalidar la subasta donde Matt Pepe ganó la puja al ofrecer 3 millones de dólares, argumentando que Pepe sólo estaba actuando bajo las órdenes de Abraham y no contaba con el dinero suficiente para dar los 150 mil dólares de enganche, ya que el dinero terminó pagándolo Malooly.Esto luego de que Pepe le asignara el contrato al inversionista, que aunque estuvo en la subasta no ofreció dinero por dicho edificio.Durante la puja del pasado 6 de noviembre se subastaron en la Corte federal once propiedades de Abraham para que éste pueda pagar las deudas que tiene, las cuales ascienden a 10 millones de dólares aproximadamente.Ya se vendieron seisSeis de los edificios de Abraham que estaban a la venta, ya tienen nuevo dueño, entre ellos el inmueble donde se ubica el emblemático bar “Tap”, ubicado en el 408 E. San Antonio Ave.Este inmueble fue comprado por el empresario Miguel Fernández en 430 mil dólares, pero la compra no incluye el bar, el cual pertenece a la familia Soul desde 1956.Por lo que se espera que la actual dueña, Charlene Soul, llegue a un acuerdo con Fernández para obtener un contrato de arrendamiento.Pero no fue la única propiedad adquirida por Fernández, ya que también compró el Edificio Newberry, ubicado en el 201 N. Stanton por 1.3 millones de dólares.El Newberry está justo enseguida del hotel boutique Stanton House, del que también es dueño el empresario paseño.Por su parte, la inversionista en bienes raíces Sy Dardashty adquirió el Edificio Caples, en el 300 E. San Antonio por 1.1 millones de dólares.Mientras que Stuart Meyers, presidente de Meyers Group, se quedó con el Edificio Krupp en el 117 W. Overland Ave. por 875 mil dólares.Otro de los que concretaron una compra durante la subasta fue el abogado Jim Scherr, quien pagó 700 mil dólares por el inmueble conocido como American Furniture en el 105. N Oregon Street.El sexto inmueble que ya tiene nuevo propietario es el Warehouse Building, ubicado en el 910 E. First Avenue, que ahora pertenece a Suzanne Dipp, quien lo compró en 230 mil dólares.