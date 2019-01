Haz estas cuatro cosas antes de retirarte

Tal vez no reconozcas el nombre de Ted Benna, pero él es la razón por la que existen los planes de retiro 401(k). Benna, un asesor de Persumma Financial LLC, creó el plan 401(k) en 1980 para su empresa, The Johnson Cos. Más de 35 años después, este plan se ha convertido en la manera principal de ahorrar para el retiro. De acuerdo a Tom Anderson de Nasdaq, alrededor de un 94 por ciento de empresas ofrecen un plan de retiro 401(k) y es importante contribuir y maximizar tu plan.Entre más joven te retires, más tiempo tendrán que durar tus fondos. AARP recomienda que ahorres entre 1 dólar y 1.5 millones durante el curso de tu carrera, que podría durar alrededor de 35 años. Aunque no se sabe cuánto durará tu retiro, se recomienda ahorrar lo suficiente para dos o tres décadas. Aumentar tu contribución a tu 401(k) por un punto porcentual cada año te podría permitir mantener los gastos de tu estilo de vida.Los planes de cuentas de retiro individuales tradicionales, Roth, fiduciarias o pensiones simplificadas de empleados (SEP) son buenas opciones de ahorro para el retiro. Con una cuenta tradicional para retiro, estarás exento de pagar impuestos en el presente, pero tendrías que pagarlos al momento de tu retiro; con una cuenta Roth tendrías acceso a tus ahorros ya libres de impuestos; y con una cuenta fiduciaria podrías establecer una cuenta de retiro para tus futuras generaciones. Si trabajas por cuenta propia o eres propietario de un negocio pequeño, un plan SEP es una manera muy efectiva de ahorrar para el retiro.Invertir en un portafolio bien balanceado con acciones, bonos, fondos de inversión mutua, etc., es otra manera de ahorrar. Si has cambiado de trabajo, investiga cómo reinvertir tu plan 401(k) de tu empleador previo en el nuevo plan. Al reinvertir los fondos, en lugar de retirarlos, evitarás sanciones fiscales.Considera salir de deudas antes de retirarte. El 57 por ciento de la gente utiliza su beneficio del Seguro Social como su sueldo principal para su retiro. Aunque este es un gran beneficio, especialmente para gastos extras, no es recomendable depender de él como sueldo principal para el retiro ya que podría ser difícil salir de deudas y pagar los gastos diarios al mismo tiempo. Refinanciar un préstamo podría ser otra opción que te puede ayudar a retirarte a tiempo y disfrutar de tus fondos.Antes de retirarte, platica con un asesor financiero. Ellos te pueden ayudar a evaluar y crear un plan único para tu futuro financiero. Lo que sea que esté en tu lista de deseos, ya sea viajar por el mundo o quedarte en tu casa disfrutando de familia y amigos, piensa por anticipado cómo quieres que sea tu retiro. Al ahorrar y maximizar tu plan de retiro, será más fácil tener el retiro que deseas.GECU está disponible para ayudarte a ahorrar. Federalmente asegurado por NCUA, GECU tiene las herramientas y soluciones que necesitas para ahorrar y ponerte en camino a un mejor futuro financiero. Visita gecu.com hoy o llama al 778.9221, gratis al 1.800.772.4328, para informarte sobre como GECU te puede ayudar a ahorrar y lo fácil que es hacerte miembro.

