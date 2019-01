Sangre, sobornos y 'El Chapo': lo que se ha sabido en el juicio

Nueva York— El juicio contra del narcotraficante mexicano conocido como “El Chapo” por conspiración para traficar drogas ha sido una suerte de maratón de carreras cortas: cuatro días a la semana, durante casi dos meses, un elenco de testigos digno de Shakespeare se ha presentado ante la Corte para relatar historias épicas de cómo Joaquín Guzmán Loera pasó de vivir en la pobreza en las montañas de Sinaloa a convertirse en uno de los narcotraficantes más reconocidos –y quizá de los más despiadados– del mundo.El juicio se realiza en la Corte federal de Distrito en Brooklyn desde noviembre. Se espera que dure otro mes o dos y probablemente continuará con el mismo ritmo extenuante.Una breve recapitulación de los testimonios hasta ahora, recién iniciada la segunda mitad del juicio es la siguiente:• Durante los días de Guzmán Loera como un joven narcomenudista ambicioso, a decir de los testigos, el capo tuvo la previsión de pactar una colaboración con Juan Carlos Ramírez Abadía, quien se convirtió en su primer proveedor de cocaína colombiana.• Al describir el funcionamiento interno del Cártel de Sinaloa, la organización a la que pertenece “El Chapo”, uno de los dirigentes de operaciones del grupo, Jesús Zambada García, dio una clase magistral sobre el funcionamiento del cártel: detalló sus métodos de transporte, técnicas de financiamiento y principales participantes.• Zambada García también acusó a uno de los más altos funcionarios de la policía mexicana, el ex secretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna, de haber aceptado en dos ocasiones portafolios llenos de efectivo provenientes del cártel. Al parecer, García Luna no habría sido el único: en el juicio se ha sugerido que la corrupción en México es tan mala o peor de lo que muchos pensaban.• Durante el primer día del juicio, los abogados de Guzmán Loera les dijeron a los miembros del jurado que pronto escucharían pruebas de que tanto “el presidente en funciones de México como el anterior” habían aceptado sobornos del cártel. Sin embargo, el juez Brian Cogan al final vetó que se escuchara ese presunto testimonio.• Las masacres han sido un tema principal. Las pruebas han arrojado luz sobre uno de los asesinatos más célebres en la historia mexicana moderna: los testigos describieron cómo fue baleado por accidente en 1993 el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo por un grupo de sicarios del cártel en el aeropuerto de Guadalajara. El blanco real del operativo era Guzmán.• Algunas de las pruebas que más han afectado a Guzmán Loera han sido las grabaciones secretas en las que se le escucha cuando hace negocios de narcotráfico. Los miembros del jurado han escuchado dos hasta ahora; podrían presentarse otras más.• “El Chapo”, a menudo descrito como un fanático de las armas, también vivía rodeado de lujos. Sus caprichos, según la investigación de los procuradores, incluyen una casa en Acapulco de 10 millones de dólares, una flotilla de aviones privados y un rancho rural con un zoológico donde los invitados podían subirse a un tren para ver leones, cocodrilos y osos.• También ha surgido un panorama más claro del funcionamiento de ciertos cárteles mexicanos y colombianos. Aunque a menudo se consideran agrupaciones bien estructuradas y organizadas verticalmente, los testimonios del juicio han descrito a algunos grupos como organizaciones caóticas compuestas por facciones en guerra, como una versión salida de Juego de tronos.Un gran elenco de personajes han testificado en el juicio. Estos son algunos de los más prominentes:• Jesús Zambada García era un contador que se unió al Cártel de Sinaloa bajo el mando de su hermano, Ismael “El Mayo” Zambada García. Dijo que administró los gastos del cártel durante dos décadas, en las que habría supervisado el influyente mercado de Ciudad de México antes de su arresto en octubre de 2008.• Vicente “Vicentillo” Zambada Niebla, el hijo del “Mayo” Zambada, comenzó su testimonio el 3 de enero. Como principal encargado de logística para el cártel al que son vinculados tanto Guzmán Loera como y su padre, Vicentillo –quien ha estado bajo custodia en Estados Unidos desde 2010– proporcionó al jurado un panorama exhaustivo y enciclopédico de las operaciones del cártel.• Juan Carlos Ramírez Abadía, un líder del Cártel del Norte del Valle en Colombia, le describió al jurado el manejo de las operaciones de suministro. Ramírez se esforzó para evitar ser detenido o identificado por las autoridades: se sometió a exhaustivas cirugías plásticas para modificar sus pómulos, quijada, ojos, boca, nariz y orejas. Aun así, lo arrestaron en Brasil en 2007 y después lo extraditaron a Estados Unidos.• Jorge Cifuentes tuvo una crianza relativamente humilde en Colombia que se asemeja a la historia de la infancia de “El Chapo”. En colaboración con sus padres y hermanos, Cifuentes construyó un imperio familiar del narcotráfico y amasó una gran riqueza y conexiones con organizaciones delincuenciales. Cifuentes admitió en la Corte ser un mentiroso bien logrado: dijo que una vez creó una fundación con una misión declarada de preservar la jungla en la Amazonía que en realidad tenía como objetivo lavar 1.5 billones de dólares en contratos medioambientales para empresas que eran de su propiedad.• Pedro Flores, nacido en un vecindario predominantemente latino en Chicago, Illinois, ayudó a traducir acuerdos de narcotráfico para su padre cuando tenía alrededor de 7 u 8 años (fue el primer testigo cooperante en comparecer en inglés). Flores y su hermano gemelo, Margarito, se encargaron del negocio familiar desde su adolescencia. Los negocios prosperaron después de que estableció contacto con uno de los socios de Guzmán Loera; Chicago se convirtió en un epicentro de las operaciones estadounidenses de narcotráfico para el Cártel de Sinaloa y la organización de los Beltrán Leyva, cárteles que en ese entonces trabajaban en conjunto.Es probable que los testimonios en la segunda mitad del juicio incluyan los siguientes temas:• Las dos infames fugas de prisión por parte de Guzmán Loera; la primera en 2001, cuando dicen que se escapó en un carrito de lavandería, y la segunda en 2014, cuando sus socios cavaron un túnel de 1.5 kilómetros que llegaba hasta la regadera de su celda. Dámaso López Núñez, un ex funcionario en la prisión de Puente Grande que ayudó en el primer escape del capo, es un posible testigo.• Las guerras sangrientas que libró Guzmán en los últimos años de su carrera. En una de ellas, el Cártel de Sinaloa se enfrentó a los Zetas, rival especialmente violento fundado por miembros de las fuerzas especiales mexicanas. En otra, luchó contra sus más cercanos aliados (y primos), los hermanos Beltrán Leyva.

