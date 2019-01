Mujer en estado vegetativo por una década da a luz

Phoenix – Una mujer en estado vegetativo desde hace por lo menos una década dio a luz en una clínica privada en Phoenix, según diversos medios, causando una investigación policiaca y revisión de diversas agencias estatales, en un caso que el gobernador describió como “sumamente perturbador”.El portal de noticias azfamily.com, de las estaciones de televisión KPHO y KTVK, fue el primero en informar el jueves que, según fuentes no identificadas, la mujer dio a luz el 29 de diciembre en la clínica Hacienda HealthCare, cuyo personal no estaba al tanto del embarazo.Dos estaciones de televisión de Phoenix difundieron después reportes similares.Según diversos reportes, la mujer quedó en estado vegetativo después de que estuviera a punto de morir ahogada hace más de 10 años. Su identidad no se ha revelado y se desconoce si tiene familiares o algún tutor.Algunas fuentes citadas por los medios dijeron escucharon a la mujer quejarse y que la cabeza del niño comenzaba a salir cuando entró una enfermera.“Nadie del personal supo que ella estaba embarazada hasta que empezó a dar a luz”, dijo azfamily.com, que citó a una fuente con conocimiento de asunto. Esa persona dijo que el bebé está vivo y saludable.Después del reporte de azfamily.com, Hacienda HealthCare y autoridades estatales emitieron comunicados en los que manifestaron su preocupación e informaron que han emprendido investigaciones y adoptado medidas. Sin embargo, no confirmaron específicamente las versiones del embarazo y el nacimiento.Un portavoz del Departamento de Policía de Phoenix, el sargento Tommy Thompson, dijo que el “asunto está en investigación”. Declinó confirmar si la pesquisa implicaba un delito sexual ni abundó sobre las circunstancias que propiciaron la indagatoria.Hacienda afirmó en un comunicado que coopera con la policía y revisa sus protocolos de seguridad después de enterarse de un “incidente sumamente perturbador y sin precedentes”.“Aunque las leyes federales y estatales sobre privacidad nos prohíben hacer declaraciones públicas sobre la salud o el caso de un paciente, Hacienda ha cooperado y continuará cooperando plenamente con la policía y todas las agencias pertinentes en torno al asunto”, dijo la clínica en su comunicado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.