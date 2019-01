Disminuye cifra de menores detenidos en Tornillo

A partir de este 15 de enero, se prevé que ‘ya no haya niños’ albergados en el centro de detención de Tornillo, según se dio a conocer en el grupo ‘Witness: Tornillo’, un grupo de activistas que han estado acampando a las afueras del centro por varios meses.“Kevin Dinnan, el director de BCFS, dijo a un reportero de la NPR que todos los niños habrán sido expulsados de la prisión de niños de Tornillo antes del 15 de enero. El campamento se desmantelará a fines de enero”, informó Joshua Rubin, quien ha permanecido postrado a las afueras de Tornillo por más de 3 meses.El Diario de El Paso se dirigió al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) con la intención de corroborar la noticia. El Gobierno declaró que el ‘camp city’ en Tornillo cerrará por completo a finales de enero.Se informó que desde el 2 de enero del 2019, aproximadamente mil 500 niños inmigrantes no acompañados (UAC) son alojados en Tornillo, y que BCFS –la compañía en el mando operativo del centro–, continúa trabajando con el Gobierno hasta que todos los menores sean entregados de forma segura a patrocinadores o se transfieran a un refugio permanente.“Nuestro objetivo sigue siendo cerrar Tornillo de la manera más rápida pero segura posible, tanto para los menores como para todo el personal que ha trabajado fielmente durante meses brindando excelente atención a estos niños vulnerables”, escribió la dependencia.De igual forma, se manifestó que ya no se están recibiendo ni alojando más niños inmigrantes en Tornillo.La instalación cerca del puerto de entrada de Tornillo es la de mayor capacidad para menores no acompañados. En su apogeo a fines de 2018, aproximadamente 2 mil 800 niños fueron alojados en filas de tiendas de campaña con literas.La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) declaró que continuará con las operaciones de refugio de Tornillo hasta principios de 2019, ya que HHS planea ampliar la capacidad de camas en el refugio de afluencia temporal de Homestead en Florida de 1 mil 350 a 2 mil 350.La necesidad de operaciones en Tornillo y la expansión de Homestead se basa en el incremento de niños extranjeros que cruzaron la frontera solos, sin su padre o tutor legal, declaró la agencia.Dado el número de menores solos referidos a ORR desde el 1 de octubre de 2017, se ha aumentado el número de camas de refugio de 6 mil 500 a 16 mil aproximadamente, se añadió.Esto incluye las camas de refugio de afluencia temporal en Tornillo, Texas y en Homestead, Florida.Debido a las grandes fluctuaciones en los números de llegadas a lo largo del año, ORR mantiene una combinación de camas "estándar" que están disponibles todo el año, y camas “temporales” que se pueden agregar o reducir según sea necesario.HHS dijo a El Diario de El Paso que dicha operación es un paso necesario y prudente para garantizar que la Patrulla Fronteriza pueda continuar con su misión de seguridad nacional para prevenir la migración ilegal, el tráfico y la protección de las fronteras de los Estados Unidos.Así como que los menores que llegan sin compañía se ubiquen en un entorno adecuado, mientras que HHS identifica a un patrocinador adecuado que cuide al niño mientras procede su caso de inmigración.Actualmente, HHS opera una red de poco más de 100 refugios en 17 estados y tiene un historial comprobado de responsabilidad y transparencia para las operaciones del programa, además de ser un buen vecino en las comunidades donde se ubican los refugios. La duración promedio de la atención de los niños en el año fiscal 2018 fue de aproximadamente 60 días.“Estamos comprometidos a mantener la responsabilidad y la transparencia de las operaciones del programa con nuestros socios federales y el Congreso, además de ser un buen vecino en las comunidades donde se encuentran los refugios”, concluyó el HHS.

