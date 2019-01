El director ejecutivo de la Sociedad Humanitaria de El Paso –que se dedica a la protección de animales y maneja un albergue para mascotas sin dueño– enfrenta serios problemas legales.Una orden de arresto ha sido emitida en el estado de Ohio en contra de Jeffrey Luke Westerman, por 19 cargos relacionados con delitos financieros. El documento judicial fue firmado el 27 de diciembre. Los cargos formales incluyen 16 delitos de prácticas incorrectas de valores, dos por gran robo y una por robar a una persona con protección especial.“Mi vida está dedicada a los animales”, aparece en la página de Facebook de Jeff Westerman, quien llegó a El Paso hace un año para asumir la dirección de la prestigiada organización. Su objetivo fue claro: convertir a El Paso en una ciudad donde no se mate a las mascotas, sino que se adopten.De acuerdo con los documentos judiciales, los delitos fueron cometidos entre 2013 y diciembre de 2016.Se acusa a Westerman de haber realizado una transacción falsa de valores por más de 7 mil 500 dólares y menos de 37 mil 500. Esto habría ocurrido en repetidas ocasiones en 2013, 2014 y 2015.Se le acusa de haber hecho declaraciones falsas para vender valores en junio de 2018. También de utilizar fondos de cuentas para retiro IRA para gastos personales entre junio 26 de 2015 y diciembre 10 de 2018. Además, habría empleado para su uso personal dinero de inversiones entre noviembre 7 y diciembre 10 del año pasado.La Fiscalía del Condado de Franklin especifica que Westerman solicitó más de 700 mil dólares a 10 residentes de Ohio para inversiones, que resultaron falsas. La malversación de fondos fue por alrededor de $300 mil.Polémica en la SociedadLa mesa directiva de la Sociedad Humanitaria lanzó un comunicado respondiendo a las acusaciones en contra de Westerman.“Nuestra investigación inicial no muestra evidencia de que Westerman actuó en su papel oficial o comprometió la integridad de la Humane Society de El Paso”, dice el texto. “La directiva le ha dado tiempo a Westerman para que arregle sus problemas legales. Nuestro personal continúa trabajando para alcanzar nuestra misión y propósito de construir una mejor comunidad para los animales a través de adopciones, educación, cuidado externo, voluntariado y eventos comunitarios”.Y agrega el texto: “Nuestro refugio sigue siendo el enfoque principal nuestro y pedimos a la comunidad que mantengan en mente el mejor interés de los animales”.Hasta el momento se desconoce el estatus laboral de Westerman con la Humane Society de El Paso. El acusado no estuvo disponible para hablar con los medios.Por otra parte, cuando las acusaciones en contra de Westerman fueron dadas a conocer a la opinión pública, tres miembros de la mesa directiva de la organización renunciaron: Jennifer Denson, Leticia Jiménez y Cori Harbour-Valdez.

