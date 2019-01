Tome precauciones: cerrarán 27 horas la I-10

Las obras públicas como parte del proyecto GO 10, que dotará de un mejor flujo al tráfico en la I-10 entre Executive y Mesa, avanzan no exentas de molestias menores para los guiadores.Este fin de semana, una vez que regresa la actividad normal tras las fiestas de fin de año, vuelven los cierres largos en la Interestatal 10. Por 27 horas estará cerrado el tráfico con dirección al Este.La I-10 estará cerrada con dirección al Centro entre Redd Road y Sunland Park Drive. La rampa que comunica a la Redd Road con la I-10 Este será bloqueada al tránsito.Las afectaciones tendrán lugar el domingo 6 de enero, a partir de las 3 de la mañana, y continuarán hasta el lunes 7 a las 6 am.La rampa de acceso de Norte Mesa a la I-10 Este también será cerrada a la circulación.“Es una problemática con la que ya nos acostumbramos a vivir”, señaló Roberto Fernández, residente de Westwind y Redd. “Esperamos que por lo pronto esto quede listo este año”.Añadió que aunque sea domingo no deja de ser molesto el cambio, pues los camiones de carga convierten las otras calles, en este caso la Doniphan, en un freeway difícil de transitar.De acuerdo con un comunicado del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), los vehículos deberán salir en Redd (Salida 9) y seguir por Redd Road hasta la Doniphan. Será la Doniphan la vía que los traslade hasta llegar a Sunland Park Drive. Los vehículos volverán a entrar a la I-10 en Sunland, donde se prevé algo de embotellamiento.El objetivo del proyecto del domingo es que las cuadrillas de trabajo cambien los patrones de los carriles en la autopista entre Norte Mesa y Resler Drive.

