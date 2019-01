Posponen cientos de audiencias migratorias

Cientos de casos de inmigración se están viendo afectados por el cierre parcial de Gobierno, debido a que las audiencias están siendo pospuestas y esto podría retrasar los procesos durante meses o incluso años.Las audiencias que ya estaban programadas han tenido que ser canceladas, pues las cortes están cerradas y ningún juez revisará el caso.Esto ha causado la molestia de abogados de inmigración locales, quienes aseguran que todo es parte de una estrategia del presidente Donald Trump para lograr obtener los fondos para la construcción del muro fronterizo.“Si de por sí los jueces (de inmigración) ya tienen mucho trabajo con tantos casos que manejan, esto solamente está empeorando las cosas porque todo se está atrasando aún más”, dijo Iliana Holguín, abogada de inmigración.De acuerdo con el Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse, en El Paso existen 4 mil 433 casos de inmigración pendientes y este número incrementará debido al cierre de Gobierno.Pero la abogada hizo énfasis en que esto sólo afecta los casos de las personas que llevan su proceso en libertad, como las familias centroamericanas que fueron liberadas por ICE en una estación de camiones de la ciudad.“Las personas que siguen detenidas, ellas sí están teniendo sus cortes normales. Los que se están viendo afectados con todo esto son aquellos que están libres esperando su fecha de Corte”, explicó Holguín.Lo cual para el también abogado de inmigración Carlos Spector, es una muestra de que la política de Trump se mueve a su “conveniencia”.“Cuando se trata de detenidos y deportación se mueven rápido, no hay afectaciones; pero cuando se trata de otorgar defensa o beneficios es muy despacio”, dijo.Spector explicó que los casos de los “no detenidos” podrían retrasarse entre seis meses y un año, o tal vez más.“El viernes tengo un caso de una familia que tiene una defensa contra deportación porque uno de los niños está muy enfermo, teníamos dos años esperando la Corte y se va a posponer porque las cortes no van a estar abiertas”, relató.El abogado asegura que en lugar de acelerar los procesos como era el mandato del presidente al pedir contratar más jueces, este cierre parcial está volviendo más lento el proceso.“Esto realmente hace lo opuesto, estos casos que se han prologando tanto tiempo se van a posponer de nuevo y quizás tengamos que esperar otro año o hasta dos para que den una nueva cita”, comentó.El abogado considera que esta situación está creando un caos entre los migrantes ya que no se les está informando de manera formal sobre el cierre.“Hasta donde sé no se les está diciendo qué es lo que pasa exactamente, entonces si mañana abre la Corte y una persona que tenía cita no se presenta porque no supo que ya se abrió, la deportan por no presentarse. Realmente esto crea caos entre la comunidad y también entre nosotros los abogados”, indicó.Ya que aunque la Corte está cerrada, tanto los migrantes como los abogados tienen que presentarse para cerciorarse en persona que el cierre continúa.“Los clientes nos hablan para saber qué está pasando, nosotros les informamos que el cierre sigue pero tienen que venir de cualquier manera, lo cual representa un gasto para ellos si no están aquí en El Paso”, reiteró.Spector aseguró que lo más preocupante son las personas que tienen un abogado de oficio o que no tienen buena comunicación con sus defensores y sólo están actuando a “ciegas” por lo que oyen en los medios.Tanto Spector como Holguín consideran que este cierre parcial de Gobierno sólo es un “capricho” de Trump, quien se empeña en construir el muro fronterizo para así poder cumplir esa famosa promesa de campaña.“Esa fue una de las promesas que lo llevaron a la Presidencia y siente la necesidad de cumplirla a como dé lugar”, dijo Holguín.Mientras que Spector considera que todo esto sólo es parte del “show” de Trump para hacer creer que existe una crisis migratoria.“Este caos lo crea él mismo para que todos creamos que en verdad existe una crisis con tanto inmigrante indocumentado, por eso ICE dejó a los centroamericanos en la estación de camiones; todo está armado”, mencionó.Spector agregó que el presidente va a mantener este cierre por más tiempo para crear un rezago en las cortes de inmigración para solicitar más dinero al Congreso.“Va a decir que necesita más jueces y más agentes de inmigración para poder deportar a toda esta gente. Crea la crisis y luego da la solución más dura”, concluyó. [email protected]