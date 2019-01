El Gobierno paralizado... y los parques nacionales en deterioro

Joshua Tree, California– El cierre del Gobierno dejó a los parques nacionales de Estados Unidos bajo una escasa supervisión. Nadie atiende las entradas. Nadie está cobrando una cuota. Los centros para los visitantes están cerrados. Hay algunos elementos de la Policía y personal de emergencias en algunos lugares, pero ciertamente nada comparado al estándar de un guardabosque que pueda dar respuesta a ciertas preguntas.La gente está llegando en grandes cantidades a los parques, disfrutando del libre acceso, pero encuentran botes rebosando de basura y baños cerrados. Los inodoros están fuera de servicio, y no hay siquiera un baño con agua corriente que esté funcionando. Y si el llamado de la naturaleza es difícil de ignorar –bueno, no hay más remedio que buscar un lugar en el bosque para que la gente haga sus necesidades.En el Parque Nacional Joshua Tree, en particular, las condiciones se hallan en un estado de deterioro.“Una vez que esos retretes portátiles se llenan no hay manera de que puedan ser salvados”, dijo Sabra Purdy, quien junto con su esposo, Seth, son propietarios del servicio de guías de alpinismo Cliffhanger Guides en el poblado de Joshua Tree.Purdy, de 40 años, se encuentra entre una docena de voluntarios que han estado recolectando basura, limpiando los baños y en general cuidando del parque. Los propietarios de los negocios locales y defensores del parque están donando artículos de aseo personal y artículos de limpieza.“La gente lo hace porque adoramos este lugar y sabemos cuán descuidado se pondrá si no lo hacemos”, dijo.El cierre parcial del Gobierno, ocasionado por la disputa entre el presidente Donald Trump y el Congreso en torno al financiamiento para un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, acaba de entrar a su segunda semana, sin una resolución a la vista. Los demócratas, quienes tomaron el control de la Cámara de Representantes el jueves, planean votar a favor de una propuesta para abrir la mayor parte del Gobierno, al mismo tiempo que le negarán a Trump el dinero para el muro.Una de las más dramáticas repercusiones del cierre tendrá lugar cuando la Institución Smithsoniana, habiendo agotado sus fondos temporales, cierre todos sus museos y el Zoológico Nacional.Algunos parques a lo largo del país permanecen parcialmente abiertos con financiamiento estatal. Los planes de contingencia en caso de un cierre gubernamental, adoptados por el Servicio de Parques Nacionales el año pasado, han permitido que los parques nacionales permanezcan accesibles, pero sin suficiente personal. El resultado es que los parques que están “cerrados” están en esencia completamente abiertos, y en algunos casos eso les da una vibra parecida a la del Viejo Oeste.El Servicio de Parques administra una amplia constelación de parques, monumentos, campos de batalla y sitios históricos. En el Campo de Batalla Nacional Antietam en Maryland, el centro para los visitantes tiene un pequeño aviso en la puerta aconsejando a los visitantes que “tomen extremas precauciones al optar entrar” a la propiedad del parque. En el campo abierto, donde el ejército de los Potomac colisionó con el Ejército de Virginia del Norte en el día más sangriento de la historia militar estadounidense, el asta de la bandera frente al centro para los visitantes se encuentra notablemente abandonada.El camino de acceso a las grandes cascadas de los Potomac, parte del Parque Histórico Nacional del Canal C & O, ha sido bloqueado. A mediodía del martes, cientos de autos estaban estacionados en las calles aledañas de un vecindario de las cercanías mientras la gente caminaba hacia el parque, muchos aprovechando el camino de sirga, el cual no está bloqueado.La situación es fluida: Hubo rumores el lunes que Joshua Tree cerraría los terrenos para acampar, aunque el plan de contingencia del Servicio de Parques indica que a los campistas se les permitirá quedarse y no serán desalojados.Algunos defensores de los parques no están muy contentos con esta situación, temiendo que los visitantes lleguen a ocasionar daños permanentes a los parques y potencialmente lleguen a perturbar los frágiles ecosistemas. Ellos preferirían que los parques sean completamente cerrados.“Se supone que los parques son un legado de generación tras generación. Es mejor que estén cerrados a que sean dañados”, comentó Joe De Luca, un vendedor de Nomad Ventures de la población Joshua Tree.Durante el cierre gubernamental del 2013, Joshua Tree estuvo cerrado a todos los visitantes. La temporada de festividades invernales es una época muy concurrida e importante para todos los negocios locales, algunas personas están agradecidas de que el parque no haya bloqueado el acceso en esta ocasión, comentó Kenji Haroutunian, presidente de Amigos de Joshua Tree, una organización local no lucrativa.Aunque no se siente feliz con el cierre gubernamental y la pérdida de empleados que proporcionan los servicios normales en el enorme parque que según dijo se encuentra a dos horas por carretera de las 14 millones de personas que viven en el sur de California.“Es muy decepcionante”, comentó Haroutunian. “La disputa por el muro fronterizo no es una prioridad que merezca el cierre del Gobierno”, dijo.En el Parque Nacional Big Bend en Texas, George Cashman de Milwaukee comentó que se sentía decepcionado por la ausencia de guardabosques. El año pasado, dijo, llevó a su familia a Yellowstone –incluyendo a cuatro hijos menores de 10 años– en donde los niños disfrutaron del programa de guardabosques junior.“No hay guardabosques con quiénes hablar y que atiendan a los niños. El año pasado, uno de ellos en Yellowstone los ayudó a tomar la temperatura de uno de los géisers. Eso no va a ocurrir en este año”, comentó Cashman.Greg Henington, dueño del Centro al Aire Libre Far Flung en Terlingua, una población que está en las afueras del parque, comentó que votó por Trump pero ahora culpa al presidente por el cierre gubernamental, y afirma que eso creó confusión e incertidumbre para los negocios locales.“Si vamos a seguir usando al Gobierno federal como una arma por no obtener lo que queremos, eso es insostenible para los pequeños negocios. No podemos tomar decisiones, tuvimos que despedir a los empleados y aceptar las cancelaciones”, señaló.