Destapa ex gobernador a O'Rourke para el 2020

El ex gobernador de Maryland y ex candidato presidencial demócrata Martin O’Malley dio por terminada la especulación sobre si se postularía nuevamente para presidente en el 2020, en lugar de eso, dijo espera que el representante de Texas Beto O’Rourke dé a conocer que va a participar en la contienda política.El ex candidato reveló sus razones para apoyar a O’Rourke en un editorial que publicó este jueves en el periódico Des Moines Register, catalogando su fallida campaña al Senado como “una campaña disciplinada que fue directa, auténtica y real”, además de promover a O’Rourke, quien fue congresista demócrata de El Paso, Texas, como parte de una “nueva generación” de líderes que pueden unir y sanar al país.O’Malley reconoció que los votantes del 2016 tal vez estaban enojados cuando eligieron a Donald Trump como presidente. Sin embargo, “existe un diferente estado de ánimo en nuestra nación respecto a la que hubo en el 2016”, argumentó, agregando que ha visto un apetito por “un unificador y sanador” y “un líder de principios”.Durante el año pasado, O’Rourke se convirtió en un predilecto de la izquierda política, alentado por su campaña y estrecho margen de derrota en contra del senador republicano Ted Cruz en las elecciones de medio término de noviembre.Aunque ha dicho que no ha decidido si se va a postular para presidente, O’Rourke ha aparecido en las encuestas cerca de la cima del grupo de contendientes demócratas que se espera sea extremadamente concurrido para el 2020.La plataforma progresista de O’Rourke y las perspectivas como legislador de un Estado fronterizo lo convierten en alguien ideal para este momento, según escribió O’Malley en su editorial, agregando que los valores del ex congresista de Texas –y su actuación en un Estado que históricamente ha sido republicano a pesar de ello– “nos dice hacia dónde se dirige Estados Unidos”.“Aunque yo no me voy a postular en el 2020, me gustaría poner mi fe y confianza en que habrá un futuro sin temor para los estadounidenses”, escribió O’Malley.“Creo que el nuevo líder que mejor nos puede unir y cambiarnos para crear ese mejor futuro para Estados Unidos, es Beto O’Rourke”.O’Malley no mencionó en su columna a otros demócratas que se rumora están pensando en desplazar a Trump, incluyendo a uno de sus ex competidores del 2016, el senador independiente Bernie Sandiers de Vermont, y tampoco mencionó a ninguno de los demócratas que ya dieron a conocer su intención de participar, como el representante John Delaney de Maryland.