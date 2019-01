Desmantelan 'ciudad de carpas' en Tornillo

El desmantelamiento de las instalaciones de la Ciudad de Carpas sigue su curso en Tornillo, Texas, mientras observadores reportan que decenas de niños han sido vistos abordando vuelos en el Aeropuerto Internacional de El Paso.En vísperas del año nuevo se registró la salida de transportes de carga y de personas que han salido gradualmente del centro de detención donde la autoridad federal mantiene a cientos de menores migrantes en custodia.El jueves observadores voluntarios confirmaron que una nueva carpa, de grandes dimensiones, estaba siendo desarmada, mientras tanto plataformas de carga salían de dichas instalaciones con estructuras varias, oficinas móviles, depósitos de agua, generadores e incluso tráilers con regadoras y baños portátiles.Aunque no se ha confirmado por las autoridades, diferentes versiones extraoficiales afirman que de los 2 mil 800 menores que estaban recluidos en Tornillo, en la actualidad la cantidad se ha reducido alrededor de los mil 500, datos que se sustentan con la información de los observadores apostados en las inmediaciones de la Ciudad de Carpas.“Regularmente veíamos 20 autobuses que entraban con empleados en los cambios de turno, ahora solamente contamos 18, pero quizá con más asientos vacíos”, dijo Josh Rubín, quien lidera la observación y protesta pacífica desde hace más de 2 meses en Tornillo.Dichos observadores han desplazado sus esfuerzos rumbo al Aeropuerto Internacional de El Paso, donde se reporta tanto la presencia de decenas de menores, así como el silencio del personal de la empresa BCFS, que administra la Ciudad de Carpas y que resguarda a los niños que han sido movilizados.“Vi a 22 niños que abordaron mi vuelo de El Paso a Atlanta, le pregunté a 8 o 9 de ellos si iban con sus familiares o patrocinadores, y me contestaron que sí, a veces mostrándome un pulgar arriba o con una pequeña sonrisa”, dijo Thomas Cartwright, quien es parte del grupo de observadores ‘Witness: Tornillo’.Los miembros de dicho grupo se han apostado discretamente desde las 4 de la mañana hasta poco después de las 7:30 del día para detectar y contabilizar el número de menores que abordan sus vuelos.“Le pregunté (el miércoles) en el aeropuerto a una de las personas que los escoltaban, pero me contestó que se trataba de un equipo de futbol. Yo le dije que no era tonto. Otro de ellos me dijo amablemente que no podía contestar, pero pude ver desde mi asiento en el avión que tenía un listado con líneas y columnas que podrían representar a quienes tenía a su cuidado, y que de mantener este ritmo puede sustentar el cierre de Tornillo a fin de mes”, afirmó Cartwright.En tanto Josh Rubin sigue apostado fuera del centro de detención, registrando incluso el ingreso de migrantes que son procesados por personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), en dichas instalaciones.“Nuestros ojos seguirán en Tornillo hasta que las carpas sean desmanteladas, y que Tornillo no sea una prisión de niños”, sostuvo el observador voluntario.“¿Nuestro temor? Que estos niños terminen en esas nuevas camas de Homestead en Florida”, dijo Rubin, sobre la inquietud de que los menores solamente sean removidos a instalaciones de detención en otro punto del país.

