Acoge ciudad a inmigrantes liberados por ICE

Han sido ya cuatro ocasiones en las que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) libera a cientos de inmigrantes a su suerte en las calles del Centro de El Paso sin previo aviso a las autoridades locales, según se dio a conocer en una reunión especial de Cabildo.El jefe del Departamento de Bomberos, Mario D’Agostino, presentó al alcalde y a los miembros del Cabildo de El Paso los esfuerzos hechos como parte del apoyo municipal a organizaciones locales para el resguardo de los inmigrantes.De acuerdo con el titular, ICE liberó por primera vez a poco más de un centenar de inmigrantes el 26 de octubre sin aviso previo a las autoridades municipales.Hecho que deslindó una reunión emergente con el gobierno federal y la participación de Rubén García, director de Casa Anunciación; el entonces congresista Beto O’Rourke y autoridades municipales.En dicha reunión, se estableció que no se liberarían personas en las calles paseñas sin aviso previo de por lo menos 24 horas a autoridades locales.Sin embargo, los días 23, 24 y 25 de diciembre, poco más de 600 personas fueron puestas en libertad a las afueras de la estación de autobuses Greyhound, en el Centro de El Paso, sin que ni el municipio ni Casa Anunciación estuvieran enterados.La respuesta de la Ciudad fue pronta y efectiva, según el reporte de D’Agostino, la Oficina de Manejo de Emergencias en conjunto con Sun Metro, los departamentos de Policía y de Bomberos trabajaron con Casa Anunciación para la movilización de los inmigrantes.“Esta gente perdió todo lo que tiene, son liberados sin nada, y no tienen a dónde ir”, expresó en la sesión especial de Cabildo, Jorge Rodríguez, subjefe de la Oficina de Manejo de Emergencias.Normalmente, ICE trabaja con Casa Anunciación para coordinar y programar la entrega de personas. La organización ha estado al frente por poco más de cinco años y el gobierno no había liberado inmigrantes a suerte en la calle, sin antes ‘avisar’, según autoridades.“El gobierno federal solo se remitió a decir que se equivocaron al no comunicarse con nosotros, expresaron que iban a ser más cuidadosos para notificarnos 24 horas antes”, expresó a El Diario de El Paso, Laura Cruz Acosta, vocera municipal.La respuesta de las autoridades municipales fue un alivio temporal en lo que los voluntarios de Casa Anunciación lograban acomodar a los cientos de inmigrantes.Autobuses de Sun Metro fueron colocados como forma de refugio para las personas en lo que se decidía su lugar de estancia, luego fueron transportados. En promedio, una persona inmigrante liberada por ICE dura en El Paso de 24 a 96 horas, en lo que son enviados con sus familiares en otros estados del país.La Oficina de Manejo de Emergencias expresó que aunque no se considera un estado de emergencia la cantidad de personas que han sido puestas en libertad en las calles de El Paso, de seguir bajo las mismas estadísticas, se podría convertir en una.Y es que Casa Anunciación recibe entre 200 y 300 inmigrantes liberados por el gobierno federal, lo que representa unos 2 mil 300 por semana.Por lo que de continuar con la liberación masiva, se podría esperar alrededor de 500 migrantes diariamente o 3 mil 500 por semana.Los inmigrantes son procesados por ICE, pero antes de liberarlos les ponen brazaletes en los tobillos y lo sueltan, expresó Dee Margo, alcalde de El Paso en la reunión del martes por la mañana.Hasta ahora, autoridades revelaron que el costo para la Ciudad y los contribuyentes locales ha sido mínimo durante la época navideña porque la mayoría de los esfuerzos se lograron con recursos existentes.A esto, se le suma que Casa de Anunciación mantiene y es capaz de sostener esta operación con las donaciones, fondos y subvenciones por ser una organización sin fines de lucro.“Por parte de El Paso, seguimos ayudando y apoyando a Casa Anunciación y a otras agencias, sin embargo esto no es común, le pedimos al gobierno federal que continúe en constante comunicación con nosotros para asegurar que no vuelva a suceder”, expresó Cruz Acosta, quien alentó a la comunidad a colaborar con donaciones en especie y monetarias a las organizaciones sin fines de lucro locales, tal como el desempeño de Casa Anunciación.

