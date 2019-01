Peleador de artes marciales ataca a adultos mayores

Un peleador de Artes Marciales Mixtas (MMA) terminó tras las rejas, por atacar a una pareja de adultos mayores sin provocación alguna.Se trata de Marco Huerta, de 31 años, quien enfrenta dos cargos de agresión agravada por el incidente ocurrido el pasado 29 de diciembre.El ataque se registró alrededor de las 6:21 de la mañana, en la cuadra 10800 de la calle Cardigan, en el Este de El Paso.De acuerdo con Enrique Carrillo, vocero de la Policía de El Paso (EPPD), Huerta agredió a la pareja cuando iban llegando a su casa después de un viaje con su nieto, que estaba bajo su cuidado.La identidad de las víctimas no fue revelada de manera inmediata, solo se dijo que eran un hombre y una mujer de 56 y 54 años, respectivamente.Las investigaciones indican que cuando el hombre estaba abriendo la reja de su vivienda, Huerta le dio un golpe y luego lo apuñaló.En ese momento la esposa del hombre trató de intervenir, pero Huerta la tiró de una patada y cuando la mujer estaba en el suelo le pisó la cabeza.Carrillo explicó que luego de recibir el reporte, agentes de EPPD arribaron al lugar y localizaron a Huerta en la cuadra 3300 de la calle Lee Treviño.El presunto agresor fue recluido en el Centro de Detenciones del Condado de El Paso, donde se le fijó una fianza de 200 mil dólares.El vocero agregó que la pareja fue trasladada a recibir atención médica, ya que ambos presentaban lesiones graves.Tras ir a visitar a su ex novia, un hombre terminó en el hospital al ser apuñalado en repetidas ocasiones por la actual pareja de la mujer.Los hechos ocurrieron el pasado 30 de diciembre, alrededor de las 12:13 del mediodía en un complejo de apartamentos ubicado en el 3811 de la calle Lincoln.Detectives de la Unidad de Crímenes Contra Personas (CAP), dieron a conocer que la víctima identificada como Remos Antwyn Lovett, de 37 años, había ido a visitar a su ex novia cuando fue agredido.Las investigaciones indican que la mujer es la actual pareja de Cornell Lamar Woods, de 36 años, quien corrió a Lovett del lugar.Aparentemente en su enojo, Woods atacó a Lovett con un cuchillo cuando el hombre se retiraba de los apartamentos.Lovett tuvo que ser trasladado de emergencia al Centro Médico Universitario, ya que presentaba varias heridas por arma blanca en el pecho y la cabeza.Enrique Carrillo, vocero de la Policía de El Paso (EPPD), indicó que Woods fue detenido ese mismo día dentro del mismo complejo,Woods fue recluido en el Centro de Detenciones del Condado de El Paso por un cargo de agresión agravada, por lo que se le fijó una fianza de 100 mil dólares.

