Lleva al Congreso su lucha contra el muro

La generación 116 del Congreso rompió barreras antes de que los ahora oficiales electos llegaran a Washington, D.C.Un ejemplo es la paseña Verónica Escobar –mujer, hispana, texana–, quien el jueves en punto del mediodía tomó protesta ante miles de testigos para ocupar el cargo de representante federal por el Distrito 16 de Texas.En entrevista con El Diario de El Paso, desde la capital del país, la demócrata expresó que es imperativo llevar a la máxima trinchera legislativa un mensaje binacional fronterizo, debido a que la región se ha convertido en blanco de amenazas para la Casa Blanca, lo cual debe de parar.“No necesitamos un muro, necesitamos enfocarnos en temas de importancia como el cuidado de salud, seguridad y respaldo a comunidades vulnerables”, señaló.Escobar es la primera mujer que representa al Distrito 16 en el Congreso desde que el distrito se integró en 1903. La ex jueza del Condado de El Paso y la representante Sylvia García –de Houston– son las primeras hispanas en representar a Texas en la Cámara.Escobar comentó a El Diario de El Paso minutos antes de la ceremonia que se encontraba optimista y lista para el escaño.“Amanecí muy contenta y lista para empezar a trabajar. Es algo increíble que después de año y medio estemos hoy aquí”, declaró.Agregó que una de las prioridades es trabajar en conjunto con sus colegas para lograr la reapertura del Gobierno federal. Dijo que descalifica por completo el cierre y que es una medida de presión inefectiva por parte de la administración presidencial.Escobar, quien sucede a Beto O’Rourke, ha expresado su oposición a las normas antiinmigrantes de la administración Trump, y ha destacado el impulso que la comunidad fronteriza ha dejado en su carrera.“El apoyo de mi familia lo ha sido todo, no es secreto que tuve que dejar un trabajo que amaba y me fortalecía, además de estar todo este tiempo sin un sueldo, pero gracias al apoyo de mis amigos, mi familia, es muy bonito decir: ¡Sí se puede!”, manifestó.Nacida en esta frontera y egresada con una licenciatura en Artes por la Universidad de Texas en El Paso, en 1991, y una maestría en Leyes de la Universidad de New York, Escobar marcó una contienda histórica en Texas.Tras jurar como congresista, Escobar manifestó mediante un tuit que estaba feliz de apoyar a Nancy Pelosi, electa líder de la mayoría demócrata.“Es un privilegio servir a la gente del Distrito 16 de Texas y trabajar para una comunidad que amo. Seguiremos trabajando arduamente para asegurarnos de que estamos listos para aprobar una legislación que reabra a nuestro Gobierno y termine el cierre de Trump”, expresó mediante un comunicado.En el Congreso, estaré comprometida a defender la frontera, promover la agenda de El Paso y trabajar junto a mis colegas para llevar a Washington la responsabilidad que merece el pueblo estadounidense, añadió.Poco después de la ceremonia de toma de protesta, la congresista abrió su oficina en Washington, D.C. en el 1505 del edificio Longworth House, y anunció la apertura de su oficina en El Paso en el 221 N. Kansas Street, Suite 1500, abierta al público a partir de este lunes 7 de enero.

