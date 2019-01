Localizan restos óseos en Sunland Park

Gran susto se llevó una familia en pleno Día de Año Nuevo, luego de encontrar restos óseos en una zona desértica de Sunland Park, Nuevo México.El hallazgo ocurrió el martes, alrededor de las 5 de la tarde cerca de la cuadra 100 de la calle Los Pinos Court, informaron las autoridades.De acuerdo con Kelly Jameson, vocera de la Oficina del Sheriff del Condado de Doña Ana (DASO), el reporte lo hizo un residente del área, que caminaba por el lugar.“El hombre dijo a los detectives que mientras caminaba con su familia vio lo que parecía un cráneo humano y huesos”, indicó la vocera.Jameson explicó que aún no se sabe el sexo de la víctima, ni cuánto tiempo tenían los restos en esa zona desértica al Oeste de Sunland Park, ya que las investigaciones apenas comienzan.“Es muy pronto para poder tener esa información, daremos más información cuando este disponible”, enfatizó.La vocera agregó que la Oficina del Médico Forense de la Universidad de Nuevo México esta colaborando en la indagatoria.Un hombre terminó en prisión luego de ser señalado como el presunto responsable del incendio de varios vehículos en una agencia de autos.Steven Minks enfrenta cargos por ‘arson’ (incendio intencional), lo que en el estado de Texas es considerado una felonía.Los hechos se registraron el pasado 23 de diciembre en la agencia Dick Poe, ubicada en el 1363 Airway Boulevard, en el Este de El Paso.Enrique Dueñas, vocero del Departamento de Bomberos de El Paso (EPFD), explicó que gracias a una investigación por parte de la Oficina de los Fire Marshal’s se logró dar con el hombre.Dueñas no proporcionó detalles sobre el número de automóviles que fueron afectados por el fuego, ni tampoco dio a conocer a cuánto ascienden los daños.El vocero solo confirmó que Minks fue detenido el mismo día del incendio alrededor de las 3:30 de la mañana.Minks fue recluido en el Centro de Detenciones del Condado de El Paso, donde se le fijó una fianza de 150 mil dólares.La Policía de Las Cruces (LCPD) dio a conocer la identidad de la mujer que falleció en un accidente vehicular, luego de no respetar un señalamiento de alto.Syrilda Kopke, de 75 años, murió el pasado 29 de diciembre luego de verse involucrada en un choque en el cruce de la avenida Sonoma Ranch y White Sage Arc.El accidente se registró alrededor de las 5:45 de la tarde cuando Kopke, quien conducía un Honda Civic 2005, rumbo al Este por la calle Sage Arc, fue impactada en un costado por una camioneta GMC Yukon.Kopke fue trasladada de emergencia en helicóptero al Centro Médico Universitario, pero falleció momentos después de haber sido hospitalizada.El peritaje indica que el conductor de la camioneta modelo 1999, iba circulando rumbo al Sur por la avenida Sonoma Ranch cuando Kopke se pasó el alto.De acuerdo con Danny Trujillo, vocero de LCPD, el conductor, de quien solo se dijo tienen 33 años, no presentó lesiones graves tras el accidente.Trujillo agregó que no se fincarán cargos contra el hombre por la muerte de Kopke.

