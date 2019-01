Aumentan homicidios en 2018

El recién concluido 2018 marcó uno de los años más sangrientos para el Condado de El Paso (que abarca la ciudad de El Paso y poblados como Socorro, Horizon, Clint, San Elizario, entre otros) con 30 homicidios.Información de la Policía de El Paso (EPPD) y del Sheriff de El Paso (EPCSO) indica que el año pasado el índice de asesinatos subió y superó por 10 homicidios la cifra alcanzada durante el 2017.El caso que conmocionó a la comunidad fue el ataque a balazos a una familia paseña el Día de Gracias, que cobró las vidas de un padre y su hijo en el Noreste de El Paso.Egbert Zavala, criminólogo de UTEP, explicó que aunque la mayoría de las casos son pleitos por drogas o entre parejas, son pocas las veces en que una persona es asesinada por algún desconocido, como ocurrió con esta familia.“Mi experiencia me permite decir que en la mayor parte de los homicidios la víctima conoce a su asesino, no se da mucho eso de ser asesinado por un extraño porque la gente no se levanta pensado a quién va a matar, pero desafortunadamente sí llega a pasar”, dijo.Según archivos periodísticos de El Diario de El Paso, entre el total de homicidios también destacan un triple homicidio/suicidio y el triple homicidio de tres adolescentes.– El primer asesinato del 2018 fue el de Frank Alexander Hernández, de 21 años, quien fue asesinado a balazos por un militar de nombre Cornelius D. Harrison, el 3 de enero en la cuadra 4400 de la calle Stagecoach Road, cerca de Hueco Tanks.– 11 días después, en la comunidad de Socorro, Juan Daniel Jacques, de 33 años, murió a manos de Luis Chávez, agente de la Patrulla Fronteriza que estaba fuera de horas laborales y le dio tres balazos, uno de ellos en la espalda, tras una pelea en la cuadra 300 de la calle Meléndez Road.– El 15 de febrero se registró uno de los tres homicidios/suicidios de la región, cuando Bárbara Adams, de 36 años, asesinó a tiros a Joseph Glover, de 40, con quien sostenía una relación extramarital, ya que él era casado y pensaba volver a Illinois con su esposa.– Los cuerpos de dos empleados del Centro Médico Del Sol fueron localizados al interior de una vivienda localizada en la cuadra 800 Crathorne.– Tan solo cuatro días después, en un vecindario en el área Central, Fabián Díaz, de 47 años, fue brutalmente golpeado en la cuadra 3500 de la avenida McKinley. El hombre falleció el 24 de febrero a consecuencia de sus lesiones.– El 23 de febrero, una pelea entre soldados de Fort Bliss terminó con uno de ellos muerto, luego de que Joe Cabral, de 20 años, le disparara en la cabeza a su compañero de apartamento Zachary McGuire, de 21, por llamarlo “terrorista”.– El día 12, Trevion Veal, de16 años, fue asesinado a balazos durante una transacción de drogas en el Noreste de El Paso, a las afueras de unos apartamentos en la cuadra 5250 Wren.– Un segundo homicidio/suicidio ocurrió el 28 de marzo en Fabens, cuando se localizaron los cuerpos de Daniel Segura de 55 años y su esposa Gloria Segura Cruz, de 65, quienes presentaban un disparo en la cabeza y dos en el torso respectivamente.– Por otro lado, Ashley Galloway, de 19 años y Jerrica Arredondo de 18, fueron arrestadas por el asesinato a balazos de Carlos Calderón, de 25, para robarle drogas. El homicidio se registró el 25 de marzo en los departamentos Michelle’s en el 8507 Alameda en el Valle Bajo.– Los restos de José Guadalupe Reazola, de 19 años, fueron encontrados el 4 de abril, en una zona desértica cerca de Marvin Line y Century Drive en el Este de El Paso, hasta el momento la causa de muerte del la víctima no ha sido revelada.– En un caso de “furia al volante” el 27 de abril, Antonio Razo, de 39 años fue asesinado a balazos en la intersección de la avenida Quail y la calle Railroad Drive, en el Noreste de El Paso.– Otro incidente entre parejas, Zachary Adrián Zamora, de 22 años, mató a balazos a su ex novia Sylvia Guerrero, de 20 el 3 de junio en la cuadra 5400 de la calle Ridge Street.– 23 días después, un niño de tan solo tres años murió a manos de Adrián Amaya, que lo mató a golpes al interior de una vivienda en el 11532 Spencer.– El 11 de julio Catalino Romero, de 34 años, apuñaló y mató a su hermano Emilio González de 20, tras una supuesta discusión en una vivienda en el 11181 Tomas Granillo, en una comunidad Tigua.– Un soldado de Fort Bliss fue atacado a tiros mientras salía de un bar en el 8216 Dyer la madrugada del 15 de julio, la víctima fue identificada como Quintev Smith, quien murió en el Centro Médico Regional Beaumont del Ejercito.– Ese mismo día horas más tarde, Jennifer Birch fue asesinada a balazos por su marido tras una discusión por una supuesta infidelidad, al interior de su casa ubicada en el 10300 de la calle Mackinaw, en el Noreste de la ciudad.– Mientras que un hombre de 57 años, fue asesinado por su propio hijo, Desiderio Agader III, quien lo apuñaló el 18 de julio en la cuadra 14000 de la avenida Valour Point, luego de discutir por una pantuflas.– El 25 de julio Miguel Rivera, de 54 años, murió tras haber sido atacado a balazos en la cuadra 23100 de la avenida Alameda.– La primera víctima del mes fue Saúl Hernández, de 41 años, quien fue estrangulado y cuyos restos fueron encontrados flotando en un canal del Valle Bajo el 6 de agosto.– El 13 de agosto Nicholas Peters, de 24 años, sostuvo una pelea con su hermano Jonathan de 23 y lo asesinó a balazos al interior de su casa en el Oeste de El Paso.– El caso de Marie Mena, quien fue encontrada muerta el 18 de agosto, en el 10200 Whitetail, en un principio fue manejado como un suicidio pero después se cambio a homicidio.– Un día después Kenneth Thomas Guerra Torres, fue apuñalado hasta la muerte en el 10700 de la calle Forest Ridge Lane.– Ricardo Campa, de 30 años se convirtió en la primera víctima del mes, luego de ser apuñalado cerca la cuadra 100 de la calle Glenwood.– Ese mismo día se registró el tercer homicidio/suicidio de la región cuando el cuerpo de dos hombres fueron localizados en el cruce de Montana y Desert Meadows. La identidad de los hombres no fue dada a conocer.– El 14 de septiembre Ricardo Del Moro, de 18 años, Leslie Ibarra de 17 y Emmanuel Del Moro de 17, fueron asesinados de un escopetazo en el 3633 de la calle Lincoln, tras una presunta pelea con un hombre.– El 16 de octubre Juan Manuel García, de 51 años, murió luego de ser atacado a balazos por su esposa Lillian Pinales, en el Noreste de El Paso.– La tarde del 22 de noviembre fue uno de los días que marcó la historia de El Paso, luego de que Jason Gibson atacará a balazos a tres integrantes de la familia Salas, cuando entró a la casa ubicada en la 8400 de la calle Signal Peak para robar el automóvil. Las víctimas fueron identificados como Lorenza y Juan Pablo Salas de 58 años y su hijo Jonathan de 24. La mujer recibió un impacto en el ojo y fue ingresada a terapia intensiva, mientras que su marido y su hijo murieron tras recibir disparos en la cabeza.– El último asesinato del 2018 fue el de una mujer de 25 años, cuya identidad no fue revelada por las autoridades. Solo se confirmó que la víctima fue apuñalada por Torian A. Davis, el 22 de diciembre.Solamente en mayo no se registro ningún homicidio en la región de El Paso.