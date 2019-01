Renuevan rostros en la Corte de Comisionados

[email protected]

La Corte de Comisionados de El Paso tiene nuevos rostros y una orientación completamente demócrata, al momento que el nuevo Juez del Condado y el Comisionado del Precinto 4 juramentaron a sus cargos, con diferencia de horas, en el primer día del 2019.Después de asistir a una misa en Catedral, que fue oficiada por el obispo Mark Seitz de la Diócesis Católica de El Paso, Ricardo Samaniego asumió el cargo después de jurar ante el juez Eduardo Gamboa el cumplir con las funciones de su nuevo cargo.“Es un honor y un privilegio el estar aquí con gente que ha estado conmigo por un largo tiempo, agradecer a aquellas personas que creyeron en mi desde un principio y a aquellas que gradualmente me fueron dando su apoyo”, dijo Samaniego, el nuevo Juez del Condado de El Paso, tras la toma de protesta.La ceremonia se llevó a cabo en el Centro de Usos Múltiples de San Patricio, anexo a la catedral, donde se dieron cita 3 Comisionados del Condado en funciones, con la ausencia de Carl L. Robinson quien juramentaría una hora después.Después de que Robinson derrotó en las elecciones al republicano Andrew Haggerty, ahora los 4 Comisionados, y el Juez del Condado comparten la misma ideología partidaria en cuestiones políticas.“Estoy muy entusiasmado”, dijo Carlos León, Comisionado del Precinto 1, ante la toma de posesión de Samaniego y Robinson, lo que da una orientación completamente del Partido Demócrata al órgano de gobierno.“Lo que yo pienso es que vamos a hacer las cosas correctamente, pero sin pensar en que somos demócratas o republicanos, sino en la dirección que le vamos a dar al Condado”, sostuvo León.Por su parte David Stout, Comisionado del Precinto 2, afirmó que aunque en esencia la Corte de Comisionados no será una corte dividida, las opiniones de cada uno de sus integrantes pueden crear diferencias.“Puede ser que haya división, depende del tema, siempre hay diferentes opiniones aunque todos seamos del mismo partido ahora, esto no quiere decir que no va a haber desacuerdos”, sostuvo Stout.El comisionado Stout recordó que en ocasiones los miembros de la Corte del Condado han votado de maneras diferentes hacia iniciativas presentadas por sus compañeros de partido, pero al mismo tiempo reiteró su deseo de respeto entre ellos.“Hemos tenido desacuerdos entre los que somos demócratas, pero la intención es que podamos funcionar como una corte respetuosa, que se vote sobre algún tema, que se hable y se digan las opiniones, pero cuando la Corte decida, como un cuerpo de gobierno, que se respeta esa decisión a pesar de que alguno no esté de acuerdo”, subrayó Stout.Stout dijo tener especial interés en los temas en que se ha enfocado el juez Samaniego a lo largo de su campaña, y en las pláticas que ha sostenido con cada uno de los Comisionados antes de tomar su encargo, sobre todo en lo que respecta a la asistencia a personas de escasos recursos, temas de salud mental, y los programas para erradicar el problema de personas sin hogar (‘homeless’).“Esperamos trabajar con el nuevo Juez del Condado y el Comisionado Robinson, quienes traen nuevas perspectivas”, dijo por su parte Vince Pérez, comisionado del Precinto 3“El Condado está en una buena posición pues hemos podido mantener los impuestos sin cambios por cinco años consecutivos, aunque de hecho este año (2018) incluso redujimos un poco los impuestos, no creo que haya otro cuerpo de gobierno que haya podido hacer esto”, afirmó el Comisionado Pérez.Las instalaciones del edificio de la Corte de Condado se abrieron temporalmente para la ceremonia de juramentación de Carl L. Robinson, nuevo Comisionado del Precinto 4.‘Cuando Carl Robinson fue representante de la ciudad de El Paso no solamente sirvió al noreste de la ciudad, él siempre se mostró muy interesado por representar a toda la ciudad, es muy satisfactorio verlo ahora tomar el cargo como comisionado del Condado”, dijo Oscar Leeser, ex alcalde de El Paso.La juez Sue Kurita fue la encargada de tomar el juramento del Comisionado Robinson, quien se dijo listo para la encomienda, reconociendo el trabajo de quienes trabajaron en su campaña.“A cada una de las personas que estuvieron junto a mí, tocando puertas, haciendo llamadas telefónicas, les agradezco su esfuerzo, es por ello que estoy aquí”, sostuvo.Después de la pausa de fin de año, las actividades del Condado de El Paso se reanudarán este miércoles 2 de enero.