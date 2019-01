La familia Reyes Martínez celebró la llegada del 2019 en el cuarto de un hospital, dando la bienvenida a este mundo a un nuevo integrante.El nacimiento de Javier Alexander, como lo nombraron sus padres, estaba previsto para el 25 de diciembre. Se atrasó una semana, para el 1 de enero, con lo cual hizo historia.“Nunca imaginé que sería el primer bebé del año. Me siento, bendecida, feliz y muy agradecida con la vida”, dijo emocionada Neyda Martínez, la madre.Junto a su esposo, Manuel Reyes, ambos estudiantes de El Paso Community College, había planeado celebrar la llegada del Año Nuevo en una reunión familiar.“Estaba lista para ir a Juárez y celebrar con mis papás pero todo cambió y todos vinieron a festejar el nacimiento de nuestro bebé”, comentó mientras acariciaba a su primogénito.Neyda explicó que los dolores de parto comenzaron a las 7:00 am del 31 de diciembre pero se incrementaron a las 7:00 pm, hora que ingresó al campus Este de los Hospitales Providencia, ubicado en el cruce de Joe Battle y Edgemere.Conforme aumentaba la dilatación el personal médico decidió llevarla al cuarto de parto y fue a las 01:31 horas del primer día del año cuando se escuchó el llanto del pequeño anunciando su llegada.Javier Alexander pesó 7 libras y 12 onzas (3.515 kilogramos) y midió 20.37 pulgadas (51.74 centímetros). Su estado de salud fue reportado como excelente al igual que el de Neyda.“Estoy muy agradecida por la atención y servicio del personal del hospital”, dijo la nueva mamá, quien recibió flores y globos por parte de sus seres queridos.Desde la madrugada y durante todo el martes, abuelos, hermanos y amigos de la pareja desfilaron por los pasillos del hospital para conocer al nuevo miembro de la familia que los esperaba en la habitación.Aunque ahora la vida cambiará para los estudiantes de Enfermería y Administración de Empresas, ambos dijeron sentirse preparados para enfrentar este nuevo reto como padres y llenos de felicidad.Por lo pronto, Neyda se dará de baja este semestre para atender a su bebé mientras que su esposo continuará con sus estudios y el trabajo en la empresa familiar, comentó mientras su hermana atendía a su nuevo sobrino.“Estoy feliz, emocionadísima, contenta y no quisiera separarme de él”, dijo Elizabeth Martínez, tía de Javier Alexander al tiempo que lo cargaba en sus brazos.Los felices padres, residentes del Este de la ciudad, tienen depositadas sus ilusiones en su bebé, de quien esperan sea un buen ciudadano, fuerte e inteligente.

