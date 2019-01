Celulares y velocidad elevan muertes viales

[email protected]

Durante el 2018 las fatalidades de tráfico se dispararon en las calles de El Paso con un total de 69 decesos, la cifra más alta registrada en los últimos cuatro años.De acuerdo con información proporcionada por la Policía de El Paso (EPPD), en 2017 se tuvieron un total de 55 muertes viales, seguido de 64 decesos en 2016 y 51 fatalidades en 2015.Expertos aseguran que dos de los principales factores de este aumento son el exceso de velocidad y el uso del celular, el cual no solo afecta a los automovilistas sino también a los peatones.Lauren Macías, vocera del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), explicó que las cifras de accidentes fatales aumentaron debido a que desafortunadamente se ha vuelto común que conductores y peatones se distraigan con sus teléfonos inteligentes.“Es muy común ver a las personas con el celular en la mano cuando van manejando o caminando y eso no les permite que pongan atención en el camino y desafortunadamente terminan sufriendo un accidente”, señaló.La vocera explicó que otros dos factores que han contribuido en el número de fatalidades son los automovilistas que conducen a exceso de velocidad o en estado de ebriedad.“Al ir a alta velocidad o tomado no le permite al conductor reaccionar a tiempo. Porque las cosas cambian minuto a minuto mientras manejan y al no poder controlar su automóvil terminan accidentándose y muchas veces muriendo”, concluyó.Uno de los accidentes fatales que consternó a la comunidad fue el que cobró la vida de un hombre de 49 años, justo cuatro días antes de navidad.El accidente ocurrió en el cruce de la calle N. Zaragoza Road y la avenida Montana, cuando Sebastián Fernández impactó su camioneta Chevy Silverado 2008 contra el muro de un puente, tras golpear el camellón y perder el control de su vehículo.Pero las fatalidades viales no solo involucraron automovilistas, ya que de cifras proporcionadas por EPPD muestran que de las 69 muertes viales, 32 fueron de peatones.Ente los los últimos casos de peatones más sonados esta el del migrante guatemalteco Tomás Marcos Hernández, de 50 años, quien murió tras ser atropellado, justo después de haber cruzado ilegalmente la valla fronteriza.Dicho accidente se registró la tarde del pasado 18 de diciembre, cuando Hernández intentó atravesar la rampa que conecta las autopistas U.S. 54 y Loop 375.Este no fue el único caso que cimbró a la comunidad paseña, ya que el 20 abril se registró la muerte de Jonathan Alexander Benko, de 11 años, que fue arrollado cuando trato de cruzar la autopista Loop 375.El estudiante de la secundaria Parkland Middle School, aprovechó el día nacional de protestas escolares “School Walkout”, para salir del plantel junto con otros compañeros sin saber que encontraría la muerte.Enrique Carrillo, vocero de EPPD, explicó que lamentablemente en la mayoría de los casos donde se ven involucrados peatones, son ellos quienes provocan los accidentes que en ocasiones les cuestan la vida.“A veces (los peatones) andan cruzando por lugares que no deben, se atraviesan a mitad de la calle en lugar de ir por la esquina o simplemente están distraídos y no ven que viene un automóvil hacia ellos”, dijo.El vocero explicó que no en todos los casos la culpa es del peatón ya que en ocasiones se trata de la imprudencia del conductor o errores humanos los que provocan las muertes.Como el caso de Kharisma Ashlee James, de 33 años, enfermera y veterana de la guerra de Irak, quien dio la vida para salvar a tres niños, entre ellos sus dos hijos.El accidente ocurrió el 13 de agosto, en el estacionamiento de la primaria Mary N. Tippin, durante el primer día de clases del sigo escolar 2018-2019, cuando James se interpuso entre un automóvil que iba de reversa directo a los alumnos de 6,7 y 10 años.O la muerte de la maestra de la primaria Eastwood Heights, Amanda Weyant Ferguson, de 28 años, quien fue atropellada la madrugada del 22 de noviembre, por un conductor que omitió dos semáforos en rojo.El hombre originario de Ciudad Juárez, identificado como Joel Velázquez Herrera, de 24 años, embistió a la mujer cuando ella tenía luz verde en el cruce peatonal en la intersección de Mesa y Cincinnati.