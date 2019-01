El año que acaba de concluir, 2018, estuvo marcado por la denominada ‘Betomanía’: el furor provocado a nivel nacional por el congresista paseño Beto O’Rourke en su campaña para desbancar al senador texano Ted Cruz.Y aunque no alcanzó su objetivo, por una ligera diferencia porcentual, O’Rourke irrumpió en la escena política nacional, colocándose bajo los reflectores incluso como material presidenciable para el 2020.Para Peniel Joseph, un politólogo originario de Nueva York y actualmente catedrático de la Universidad de Texas en Austin, O’Rourke es “el primer candidato demócrata desde Barack Obama en inspirar una creencia en ideales cívicos, justicia social y la noción de que Estados Unidos nos pertenece a todos”.El periodista británico Tim Stanley, empero, mantiene una distancia sobre la “Betomanía”. El historiador asegura que debido a que hay demasiados aspirantes a la nominación demócrata, las primarias de ese partido serán “un enredo”, lo cual favorecerá al ex vicepresidente Joe Biden, como favorito para enfrentar al candidato presidencial republicano en el año 2020.Convertido en un campeón de la causa anti-Trump, O’Rourke se ha mantenido presente en la opinión pública mediante protestas contra el manejo de la crisis de los migrantes centroamericanos de parte de la Casa Blanca. No obstante, las preguntas quedan en el aire: ¿Aprovechará O’Rourke su popularidad para lanzar su candidatura? ¿Optará, como se ha mencionado en varios foros, por ser el compañero de fórmula de Joe Biden, como candidato a la vicepresidencia?Las incógnitas habrán de resolverse pronto. Si bien Robert Francis “Beto” O’Rourke aseguró que está sopesando su futuro político, en las próximas semanas deberá pronunciarse, ante el número creciente de miembros del Partido Demócrata que se han “destapado”.En el último día de 2018, la senadora Elizabeth Warren, la demócrata de Massachusetts que es fuerte crítica de los bancos grandes y del capitalismo sin regulaciones, entró a la contienda del 2020 por la Presidencia. Se trata de la primera candidatura importante en lo que se espera sean unas primarias con gran número de aspirantes pero marcadas por divisiones ideológicas y generacionales en un Partido Demócrata desesperado por derrotar al presidente Trump.En diciembre, Julián Castro, ex alcalde de San Antonio, y ex secretario de Vivienda en la administración Obama, hizo pública su posición de buscar el asiento presidencial en los próximos comicios.El congresista por Maryland, John Delaney, oficializó su candidatura para enfrentarse a Trump en el 2020. Fue el primero en alzar la mano de manera oficial.La posibilidad de que O’Rourke se lance para la Presidencia no parece remota.El 4 de noviembre fue publicada una entrevista en donde el candidato demócrata manifestó al programa ‘60 Minutes’, de CBS News, que no buscaría la Presidencia en el 2020.Empero, durante los últimos meses han surgido grandes movimientos de apoyo, páginas web, así como sitios de información y fan pages en las redes sociales, en donde la comunidad se ha unido para manifestar su apoyo incondicional a que O’Rourke decida su postulación para la Presidencia.El movimiento que el paseño logró marcar en las comunidades, sobre todo en redes sociales y jóvenes estudiantes alrededor del país, ha sido descrito por expertos en materia política y de publicidad como ‘el fenómeno Beto’.A finales de noviembre, el sitio draftbeto2020.com surgió a la luz. Conformado por un grupo de demócratas de Nueva Inglaterra, el sitio cuenta con la intención de impulsar a O’Rourke a que tome la decisión de lanzarse contra Donald Trump en las próximas elecciones.De acuerdo con la información, la comunidad está formada por voluntarios ajenos a cualquier filiación de campaña oficial del 2020.Desde el inicio de su campaña por el Senado, el congresista ha logrado atraer la atención a la comunidad Paso del Norte, en El Paso y Ciudad Juárez.Manejándose bajo la bandera de ‘sister cities’, O’Rourke se ha dedicado en cada entrevista a nombrar por lo menos una ocasión la comunidad que lo vio crecer y cómo es que se vive de forma armoniosa en esta frontera.“Somos una comunidad binacional, que abraza sus raíces y vive una al lado de la otra, pero compartiendo tradiciones”, declaró O’Rourke a medios nacionales.Desde entonces, además de ser conocida como ‘una de las fronteras más importantes del país’, El Paso es conocida como la cuna de uno de los políticos más inspiradores de la época, sobre todo por los demócratas.Beto O'Rourke es nacido y criado en El Paso. Después de graduarse de la Universidad de Columbia, trabajó en Nueva York durante unos años antes de decidir regresar y comenzar una pequeña empresa de tecnología. O’Rourke y su esposa, Amy, viven en El Paso junto con sus tres hijos, Ulysses, Molly y Henry.

