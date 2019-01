Arrestan a hombre que iba a iglesia armado a 'cumplir una profecía'

Austin – La mañana del domingo fue arrestado un hombre que vestía ropa estilo táctico y que portaba un arma de fuego cargada y municiones adicionales y que dijo estar dirigiéndose a una iglesia texana con el propósito de “cumplir una profecía”, dijeron funcionarios.El hombre, a quien la Policía identificó como Tony D. Albert, de 33 años y con domicilio en Houston, fue detenido en Seguin, Texas, ciudad localizada aproximadamente a 35 millas (56 kilómetros) al Oriente de San Antonio. Albert no dijo a cuál iglesia tenía planeado ir, señaló la agente Tanya Brown del Departamento de Policía de Seguin.Aún estaba oscuro cuando Albert, quien traía lentes de sol, entró a las 6:30 am al restaurante Las Mañanitas. Una empleada del lugar, Brianna Jiménez, de 18 años, acudió a saludarlo pero él le hizo señas de que se alejara y se metió al baño durante cerca de 30 minutos, dijo Jiménez.“Se me olvidó que estaba ahí”, agregó. Cuando Albert, quien traía una mochila, salió del baño, se dirigió a Jiménez.“Me preguntó dónde estaba la iglesia bautista más cercana”, dijo ella.Jiménez y su madre le señalaron una situada más adelante. Albert dijo a Jiménez que hacía muchos años había estado yendo a esa iglesia y preguntó por la que estuviera más cerca. La madre de Jiménez le explicó cómo llegar.“Estaba buscando una iglesia con una fuente en la parte posterior”, agregó Jiménez. “Parecía como si estuviera en una misión para ir a esa iglesia”.La madre, Gabriela Jiménez, dijo que el hombre salió del baño trayendo puesto un cubrebocas blanco o azul claro. Eso le llamó la atención.Luego vieron la pistola.“Todo el tiempo la tuvo en la mano”, dijo Gabriela Jiménez. “Pero no pudimos verla hasta que se dio la vuelta”.Albert no hizo nada que la alarmara antes de que ella notara el arma, señaló. “Parecía calmado”, dijo Gabriela Jiménez.Albert pidió en dos ocasiones a Brianna Jiménez que le diera aventón a la iglesia, pero ella se negó. Cuando él dio la vuelta para salir del restaurant, sostenía la pistola, dijo ella.Una vez que él estuvo afuera, Brianna Jiménez hizo a un amigo señas de cerrar con seguro la puerta. Un policía fuera de turno, el primero en llegar, “observó a un hombre vestido en forma extraña que traía prendas estilo táctico”, informó el Departamento de Policía en su página de Facebook.Albert fue trasladado el Penal del Condado Guadalupe bajo cargos de posesión de mariguana y de ser una persona con antecedentes de delitos mayores en posesión de arma de fuego, dijo Brown. Albert dijo a las autoridades que se dirigía a una iglesia a fin de “cumplir una profecía”, dijeron funcionaron.“No tengo ningún indicio de que se tenga conocimiento de que él padezca alguna enfermedad mental”, dijo mediante correo electrónico David Willborn, el fiscal del condado. “Su comportamiento definitivamente indica la existencia de motivos de inquietud sobre su salud mental”, agregó.

