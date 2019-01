Cuando ser deportado significa la muerte...

San Salvador, El Salvador— Las amenazas de la pandilla MS-13 se habían tornado incesantes. Había cartas escritas a mano, llamadas telefónicas y mensajes de texto que decían lo mismo: La pandilla se preparaba para asesinar a Ronald Acevedo.Su familia ingenió un plan. Le pagaron a un contrabandista para que llevara a Acevedo a la frontera de Estados Unidos. Era abril del 2017, tres meses después de la asunción del presidente Donald Trump. La familia creía que Acevedo podía convencer a cualquiera, incluso al nuevo presidente, de que si regresaba a El Salvador significaba una muerte segura. El país tenía el más alto índice de homicidios en el mundo. Acevedo ya había sido apuñalado en una ocasión.“Ya mataron a mis amigos, y van a hacer lo mismo conmigo”, dijo, de acuerdo con su aplicación para solicitar asilo político.El plan no funcionó. Después de pasar ocho meses detenido, Acevedo, de 20 años, abruptamente retiró su solicitud de asilo, revirtió su curso y le dijo a un juez de inmigración: “No tengo temor alguno” de regresar a El Salvador.Fue deportado a El Salvador el 29 de noviembre. Desapareció el 5 de diciembre del 2017, y su cuerpo fue posteriormente encontrado en la cajuela de un auto, envuelto en sábanas. Una autopsia reveló señales de tortura.Su familia dice que él expresó estar dispuesto a regresar a El Salvador sólo después de que oficiales de Inmigración le dijeran que no tenía oportunidad alguna de conseguir el asilo, y que podía pasar muchos más meses detenido.El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) no respondió a las declaraciones de la familia de que oficiales habían disuadido a Acevedo de continuar con su caso de asilo, pero dijo en un comunicado que la dependencia tenía una obligación legal de mantenerlo bajo custodia.“La autoridad de detención de ICE se basa en favorecer los procedimientos de inmigración de cualquier migrante, y en si recibe la orden, de que tal o cual migrante sea deportado del país”, según dijo la dependencia.Los familiares de Acevedo hablaron bajo la condición de que su nombre completo no fuera utilizado, por temor a su seguridad (The Washington Post está utilizando sólo una parte de su nombre). En una serie de entrevistas, ellos hablaron sobre su aplicación para solicitar el asilo y presentaron cartas, mensajes de Facebook y documentos oficiales que relatan lo que le sucedió a Ronald. El Post obtuvo transcripciones de los procedimientos y documentos de asilo por medio de una solicitud en apego a la Ley de Libertad a la Información.El caso de Acevedo se abrió camino por entre los tribunales estadounidenses de Inmigración, justo cuando la Casa Blanca ponía en marcha sus intentos para reducir el número de personas que bien pueden calificar para solicitar el asilo, una protección que por casi 70 años ha servido para proteger a las víctimas de una guerra y la persecución. La administración de Trump ha dicho que las solicitudes de asilo por lo regular son utilizadas para asegurar la residencia a alguien que no la merece.Pero algunos de aquellos a los que se les niega el asilo político son enviados de vuelta a sus países, donde sus vidas son puestas en peligro.En al menos un puñado de casos, los solicitantes de asilo fueron asesinados en Centroamérica tras haber sido deportados durante la administración de Obama. El número de aquellos que enfrentan el mismo destino bajo la administración de Trump apenas ha comenzado a emerger. Adicionalmente a Acevedo, el Post identificó a otro solicitante de asilo, Miguel Panameño, quien fue asesinado este año, meses después de haber sido deportado a El Salvador. Fue enterrado en el mismo cementerio que Acevedo.Los abogados de Inmigración en Estados Unidos creen que existen muchos más casos. Algunos grupos no-gubernamentales han puesto en marcha iniciativas para determinar el número de homicidios, pero no existen mecanismos legales para catalogarlos.Otros que son deportados tras no haber podido conseguir el asilo, han tenido que ocultarse, mudándose a lugares menos conocidos de sus países, donde esperan que las pandillas no los encuentren.El vocero del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Steven Stafford, dijo en un comunicado que la administración de Trump está “haciendo exactamente lo que se supone que debemos hacer: ejecutar las leyes escritas por el Congreso y haciendo que tales precedentes se apeguen a dichas leyes”.El número de personas que aplican para solicitar el asilo político en Estados Unidos se ha incrementado de manera paulatina por el transcurso de los últimos cuatro años, al igual que el número de personas que se les niega el asilo. El año pasado, 120 mil migrantes solicitaron el asilo político en las cortes de inmigración de Estados Unidos, un pronosticado incremento en comparación con el 2014. El índice de negativas aumentó del 25.9 por ciento en el 2014 al 41.3 por ciento en el 2018, de acuerdo con cifras dadas a conocer por el Departamento de Justicia en octubre. Los intentos de Trump por redefinir el proceso de asilo político se han acelerado en meses recientes, y muchos defensores de los inmigrantes temen que el porcentaje de personas a las que se les otorga el asilo podría decaer aún más en los próximos años.Aquí en El Salvador, donde incluso los funcionarios del Gobierno aceptan que el país ha quedado fuera del control del estado, los expertos temen que más negativas de asilo político podrían conllevar a un mayor número de asesinatos. En una nación de 6.5 millones de habitantes, el Gobierno estima que más de medio millón de salvadoreños están involucrados con las pandillas. Por lo regular éstas ponen en la mira a menores y mujeres, asesinando a sus víctimas con machetes.“Estas son personas que no tienen otra opción más que abandonar el país”, dijo Fátima Ortiz, directora de la unidad de víctimas del Departamento de Justicia de El Salvador. “Pueden intentar abandonar sus ciudades, pero, por lo regular, las pandillas los encuentran”, agregó.En un comunicado, Stafford negó que el Gobierno esté deportando a los solicitantes de asilo de vuelta al peligro.“Aquellos que no pueden cumplir con los criterios legales no son elegibles para recibir el asilo”, dijo.“Nuestro sistema de asilo es extremadamente generoso –tan generoso, de hecho, que ha sido abusado por decenas de miles de inmigrantes ilegales que han sido liberados hacia el interior de Estados Unidos mientras sus casos quedan pendientes y subsecuentemente no entregan sus aplicaciones de asilo o ni siquiera se presentan a sus audiencias”, concluye Stafford.