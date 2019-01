Quería matar a su bebé y luego suicidarse

Una supuesta depresión llevó a una mujer a tratar de matar a su propia hija de tan solo cinco meses de nacida, para luego intentar suicidarse.Se trata Sapphire Elizabeth Araujo, de 34 años, quien enfrenta un cargo por poner en peligro a un menor de edad.Los hechos se registraron el pasado 16 de septiembre, al interior de la habitación del motel Days Inn, ubicada 5035 S. Desert Boulevard.De acuerdo con el propio testimonio de Araujo, tenía pensado suicidarse, pero antes quería asegurarse que su bebé también muriera, por lo que drogó a la menor con pastillas de hidrocodona, que se usa para aliviar fuertes dólares.Según documentos oficiales en poder de El Diario de El Paso, Araujo no quería que su bebé sintiera dolor, por lo que molió una cantidad desconocida de pastillas y las mezcló con una papilla que le dio de comer.Después, aparentemente puso más pastillas molidas en el biberón de la bebé y se lo dio a tomar.“Quería asegurarme que ella ya no despertara si yo ya no estaba”, se podía leer en los documentos, por lo que un día antes acudió a ponerse en el antebrazo un tatuaje de un corazón colgando de un árbol seco como una nota de suicidio.Araujo aseguró que 20 años atrás, cuando ella tenía 14, trató de suicidarse pero no lo logró, por lo que esta vez tomaría el resto de las pastillas de hidrocodona para lograr su objetivo.Aunque en esta ocasión tampoco pudo lograrlo, ya que por razones que no fueron reveladas en los documentos la niña terminó en el hospital, donde tras practicarle una serie de exámenes dio positivo a opioides, por lo que los médicos dieron aviso al Departamento del Servicios de Protección al Menor (CPS), quien a su vez reportó el caso a la Unidad de Crímenes Contra Menores (CAC).Luego de una serie de investigaciones, Araujo fue detenida el 20 de noviembre y recluida en el Centro de Detenciones del Condado de El Paso, donde se le fijó una fianza de 100 mil dólares.

