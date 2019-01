No hay plazo que no se cumpla: a partir de hoy, 1 de enero de 2019, el salario mínimo en la ciudad de Las Cruces será de 10.10 dólares por hora.Se trata de la culminación de un plan, de tres pasos, aprobado en el 2014, para aumentar la percepción básica en los límites municipales de la segunda ciudad más grande de Nuevo México.El mínimo en Las Cruces se elevó a $8.40 en el 2015, pasó a $9.20 en el 2016 y alcanza los 10 dólares con 10 centavos a partir de este año.El minisalario en el estado de Nuevo México es de 7.50 por hora, incluyendo el resto del Condado de Doña Ana.En Texas rige el sueldo básico federal, fijado por las autoridades en Washington en 2009, de $7.25. Y no parece que esta situación vaya a cambiar en El Paso y el resto del territorio texano en el corto plazo, ya que la ley estatal lo impide.En septiembre de 2014, Las Cruces se convirtió en la sexta municipalidad del país en elevar el salario mínimo.Aunque el último incremento se pospuso, de 2017 hasta 2018, el alza finalmente se concretó. A principios de diciembre, empresarios de Las Cruces se manifestaron en el Cabildo en contra del alza.“Vamos a ver el cierre de muchos negocios. No creo que sea prudente en este tiempo”, dijo en una sesión municipal el empresario Buffy Johnson. El alcalde, Ken Miyagishima, le reviró: debieron haberlo comentado en su momento.La tendencia de aumentar el mínimo es irreversible a nivel nacional. En el Año Nuevo, 19 estados lo subirán, en lo que representa un alivio para los trabajadores de bajos ingresos. También es una muestra de cómo, por medio de las urnas, los ciudadanos han votado por incrementar las percepciones a través de iniciativas públicas.Doce estados han aumentado el salario mínimo a través de votaciones. Michigan planea elevar el mínimo en abril, con lo cual serán 20 estados.Un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) señala que para que un adulto soltero pueda vivir en Texas necesita ganar 11.03 dólares por hora: esto incluye alimentación, vivienda, transporte y otras necesidades básicas. Pero en condados como Dallas la cantidad es mucho más alta.En julio, 30 estados habían fijado el salario mínimo por arriba de los $7.25 establecido por el Gobierno federal. Sin embargo, Texas ha mantenido el salario mínimo ligado al federal, que no ha subido desde 2009.En vísperas de la nueva sesión de la Legislatura texana, ahora en enero, los demócratas propondrán de nuevo incrementar el mínimo en el estado. La representante estatal Lina Ortega, demócrata de El Paso, propuso ya una iniciativa de la ley que permitiría a los condados y ciudades establecer un salario mínimo más alto que el fijado por el Estado, algo que las leyes de Texas no permiten ahora. Ortega ya había propuesto una medida similar hace dos años, pero no fue aprobada.“Un aumento razonable, porque sabemos que ayudaría a los salarios de las mujeres, los salarios de los jóvenes y las minorías”, dijo Ortega.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.