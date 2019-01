Apuñalan a uno en el área Central de El Paso

Un hombre terminó grave en el hospital tras haber sido víctima de un apuñalamiento, confirmó la Policía de El Paso (EPPD).El ataque se reportó el domingo alrededor de las 3:14 de la tarde, en la cuadra 3800 de la avenida Lincoln, en el área Central de la ciudad.Enrique Carrillo, vocero de EPPD, no dio a conocer de manera inmediata la identidad de la víctima, solo indicó que fue trasladada con heridas graves a un hospital de la localidad.Carrillo no reveló detalles sobre el incidente, solo indicó que la Unidad de Crímenes Contra Personas (CAP) se encuentra investigando el caso y que tienen bajo custodia a una persona relacionada con el caso.Este ataque ocurrió a unos metros, del lugar donde tres adolescentes fueron asesinados a balazos el 14 de septiembre en la 3633 de la misma avenida.En esa ocasión Juan Frausto Cázares mató de un escopetazo a los hermanos Ricardo y Emmanuel Del Moro, de 18 y 17 años, así como a Leslie Ibarra, de 17, luego de que presuntamente los dos hombres lo apuñalaran.Vecinos del lugar, dijeron a El Diario de El Paso que en su vecindario habitan personas no deseables que han vuelto el lugar peligroso.“La verdad es que ese vecindario es muy conflictivo y la Policía no hace nada por controlarlo”, manifestó uno de los vecinos que prefirió permanecer en el anonimato.No ceder el paso le costó la vida a una mujer de la tercera edad, luego de verse involucrada en un choque durante el fin de semana en Las Cruces.El fatal accidente se registró alrededor de las 6 de la tarde en la intersección de la avenida Sonoma Ranch y la calle White Sage Arc.La identidad de la víctima no fue revelada por las autoridades, solo indicaron que se trataba de una mujer de 75 años.De acuerdo con la Policía de Las Cruces (LCPD), al momento del accidente la víctima conducía un automóvil Honda Civic rumbo al Este por la calle Sage Arc, cuando fue impactada en un costado por una camioneta Chevrolet Suburban.La mujer fue trasladada de emergencia en helicóptero a un hospital de El Paso, pero falleció momentos después de haber sido ingresada.El peritaje indica el conductor de la camioneta, que circulaba rumbo al sur por la avenida Sonoma Ranch tenía vía libre y la mujer omitió cederle el paso.Por lo que no se fincaran cargos contra el conductor por la muerte de la mujer.

