Debido a las inclemencias del tiempo, el Departamento de Servicios para Animales cerró las perreras al aire libre ubicadas en el Centro de Servicios para Animales ubicado en 5001 Fred Wilson y trasladó a los perros a un refugio temporal en Sunrise Park.El Centro de Servicios para Animales actualmente alberga una gran población de animales, ya que continúan experimentando una temporada alta que ha probado ser más larga de lo habitual, y el espacio sigue siendo limitado para los animales que ingresan.El refugio externo se usará como una instalación de alojamiento temporal para perros durante la próxima semana, mientras que las temperaturas se mantendrán bajo cero durante la noche. En un esfuerzo por continuar su objetivo de convertirse en un refugio “sin muerte”, el departamento solicita el apoyo de la comunidad para adoptar, fomentar, y ofrecer servicios de voluntariado.Si usted quiere adoptar una mascota, estas estarán disponibles en el Refugio Sunrise Park entre las 11 am y las 6 p.m. hasta el sábado, 5 de enero. En un esfuerzo por motivar las adopciones se han perdonado las tarifas de adopción para todos los perros grandes de más de 6 meses. El Sunrise Park Shelter estará abierto hoy de 11 a.m. a 2 p.m. pero estará cerrado mañana.Para aquellos que no buscan adoptar en este momento, pero sí criar una mascota, se les pide a las familias que las recojan del albergue temporal. Para obtener más información sobre el programa de crianza, visite www.epanimalservices.com/fosterEl Departamento de Servicios para Animales tiene la esperanza de que con la ayuda de la comunidad el centro reduzca la población de mascotas adoptables y encuentre hogares permanentes para los cientos de animales asignados a su cuidado. Para obtener más información sobre El Paso Animal Services, visite su sitio, web www.epanimalservices.com

