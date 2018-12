Sube aquí número de indigentes en albergues

Las bajas temperaturas que se han registrado los últimos días en la región han provocado un incremento en el número de personas indigentes que acuden a albergues en la ciudad, se informó.Este fin de semana el Centro de Oportunidad para Indigentes, que administra una red de 10 albergues en la zona Centro, reportó un aumento de asistencia a sus centros.“Durante la noche del viernes y el sábado registramos un 30 por ciento más de indigentes que acudieron a nuestro albergue a pasar la noche”, indicó John Martin, director adjunto del albergue.Aunque hoy se espera un día soleado, se pronostica que mañana las temperaturas vuelvan a descender drásticamente y haya posibilidad de aguanieve, situación que pone en riesgo a las personas que viven en las calles.“Este clima es muy difícil para las personas que no tienen un hogar, porque la lluvia o aguanieve les pueden provocar hipotermia si no se encuentran en un lugar seguro”, agregó Martin.El Centro de Oportunidad para Indigentes provee 3 comidas calientes, albergue temporal o permanente, ropa y servicios médicos para las personas sin hogar.Dicho centro atiende en promedio a 400 personas cada noche en diversos programas, tales como el albergue de emergencia, la casa para familias, asistencia para veteranos y personas de la tercera edad.Se estima que en la ciudad de El Paso mil 344 personas duermen en las calles cada noche, de las cuales 343 son niños, de acuerdo al más reciente conteo realizado por la Coalición de Personas Sin Hogar de El Paso.Tan sólo la noche del sábado 127 hombres adultos y 57 mujeres llegaron hasta las puertas del albergue a pedir posada.Jorge García, quien se quedó sin hogar tras la muerte de sus padres, es una de las personas que frecuentemente pide ayuda en dicho albergue.“He intentado irme a vivir con familiares y hasta mis sobrinos pero desafortunadamente no me puedo quedar muchos días, ellos tienen su familia y poco espacio para mí”, explicó.García dice que cuando era más joven le era más fácil pasar las noches a la intemperie aun en temperaturas congelantes, pero su situación ya ha cambiado.“Había veces que sí estaba muy frío pero de todas formas lo soportaba, ahora ya no, no sé si es por mi edad o que ya estoy más débil”, añadió.El director del Centro de Oportunidad recuerda a la comunidad que si ven a alguna persona indigente reporten su ubicación al centro para que el equipo de alcance y respuesta se traslade hasta ese lugar y les ofrezcan sus servicios.“Nosotros tenemos un vehículo equipado con todo lo necesario para una persona, incluso ropa, cobijas y hasta comidas calientes,” dijo.Martin explica que si la persona no quiere trasladarse al albergue no pueden forzarla, sin embargo hacen todo lo necesario para que esa persona no sufra por estar a la intemperie, por lo que hace un llamado a la comunidad para que donen cobijas, chamarras, sudaderas y ropa de invierno que no utilicen.“Nos pueden traer sus donaciones al albergue y nosotros las distribuimos gratuitamente a quien nos lo solicita”, agregó.El closet del albergue distribuye alrededor de 2,300 artículos de ropa mensualmente a las personas desamparadas.Este año 29 personas sin hogar perdieron la vida en las calles de El Paso. El número para reportar la ubicación de una persona indigente es el (915)577-0069 o al número de no emergencia del Departamento de Policía de El Paso (915)832-4400.Si usted quiere saber más información sobre el Centro de Oportunidad para Indigentes puede visitar su página web www.homelessopportunitycenter.org.