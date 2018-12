Desalojan estructuras en campamento de Tornillo

Aunque no se ha dado una fecha oficial respecto al cierre de operaciones del albergue de Tornillo para menores que entraron al país de forma ilegal, varios trabajadores en el centro de detención se encuentran realizando intensa actividad para desarmar estructuras y desalojarlas del lugar en plataformas de carga, según lo constató El Diario de El Paso ayer.Un trabajador de la empresa BCFS –que administra la ‘ciudad de carpas’–, dijo a los medios a condición de anonimato, que esperaban que el día 15 del mes próximo los 2 mil 500 menores recluidos en Tornillo estén camino a reunirse con sus padres o con las familias patrocinadoras.“A mediados de enero todos los niños deberán haber sido liberados”, dijo el funcionario de BCFS, quien sostuvo incluso que algunas oficinas móviles y remolques con regaderas ya habían sido retiradas del lugar.La movilización al interior del criticado centro de detención parece darle la razón.Voluntarios que se encuentran apostados desde hace más de dos meses cerca de los accesos del centro de detención, afirmaron haber visto salir del lugar un par de plataformas de carga, retirando las armazones que momentos antes habían desinstalado.Josh Rubin, quien lidera las acciones de los observadores en el lugar, ha reportado el ingreso de camiones de personal, camionetas de transporte, e incluso de equipo pesado en días recientes.Y a pesar de que Rubin y otros voluntarios han registrado la salida de menores en algunos de los vehículos mencionados, su escepticismo prevalece.“Aún estaban cayendo algunos copos de nieve cuando llegó el cambio de turno (de la noche del sábado), pero había 19 camiones de empleados (de BCFS) que entraron a trabajar”, dijo Rubin, quien observa desde una casa remolque de su propiedad, y realiza caminatas por los alrededores del centro.“Aún hay un gran número de empleados que entran y salen, aún hay un gran número de ellos y eso resulta decepcionante ya que esperaba que con el tiempo empezaran a utilizar menos personal en el lugar”, sostuvo Rubin.En la víspera BCFS anunció que el contrato que sostienen con el Gobierno federal expirará el 31 de diciembre, y que su decisión era de no recibir más niños.Sin embargo, cuestiones de logística apuntan a que se realizarán contratos con poca extensión, quizá de forma diaria, hasta que no haya más menores en dichas instalaciones.Cabe mencionar que algunos menores han estado recluidos en la ‘ciudad de carpas’ de Tornillo desde el mes de junio pasado, y que algunos fueron transferidos a esta localidad provenientes de otros centros.

