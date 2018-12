Los residentes de El Paso tienen varias opciones para despedir el 2018, y recibir el 2019 en medio de celebraciones y buenos propósitos.Iglesias, restaurantes, bares y centros nocturnos ofrecen a los fronterizos sus instalaciones para brindar y comer las 12 tradicionales uvas al estilo fronterizo.Miles de aficionados se reunirán al medio día del lunes 31 de diciembre en el estadio Sun Bowl, pero una vez que Pittsburgh y Stanford lo hayan dejado todo en el emparrillado, se espera un ambiente festivo en las inmediaciones de UTEP, la calle Cincinatti, en el barrio Kern y en toda la ciudad.La iglesia San Pio X, 1050 N Clark Drive, abre las puertas de su centro comunitario y ofrece una cena de fin de año y la actuación de El Paso Starliner Band a partir de las 8PM.Del mismo modo la iglesia San Juan Bautista, 5649 Dailey Avenue, ofrece una cena baile de año nuevo desde las 9 de la noche y hasta la 1 de la mañana del día 1ero.El Hipódromo de Sunland Park, 1200 Futurity Drive en Sunland Park, Nuevo México, no se queda atrás y presenta de forma gratuita al grupo paseño Fungi Mungle a partir de las 8:30PM.El Paso Dance Works, 6633 North Mesa, frece sus Noches de Milonga con música de tango y buffet estilo potluck, y brindis a la medianoche.La Nye2019 Retro Party Celebration se ha vuelto una tradición en el Best Western Hotel de El Paso Airport, con música en vivo con diferentes bandas y hasta 6 DJs que ayudarán a despedir el 2018.Mientras tanto en el este de la ciudad Coco Bar, en 1515 Lee Treviño, presentará al grupo La Utopia, en evento donde se dará champagne y uvas a los presentes, pero se recomiendo reservar con anticipación.El Speaking Rock, 122 S.Old Pueblo Road, tiró la casa por la ventana al contar con la presencia de Leonard, Coleman, & Blunt, ex vocalistas de The Temptations, The Platters y The Drifters, además de Landau Eugene Murphy, Jr, ganador en el 2011 del concurso America Got Talent, en evento gratuito.Cafe Central, 109 North Oregon, tendrá su tradicional cena de fin de año a partir de las 5 PM del lunes y hasta las 6 de la mañana del 2019.

