Luto en las letras chicanas: muere Felipe de Ortego

A sus 92 años de edad, y rodeado de sus seres queridos, falleció el doctor Felipe de Ortego y Gasca, pilar de la literatura chicana y fundador entre otros del programa de Estudios Chicanos en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).“El doctor Felipe de Ortego y Gasca era el padrino de literatura chicana. Era prolífico al escribir ensayos y artículos. El mundo ha perdido una voz importante”, dijo Miguel Juárez, doctor en Historia egresado de UTEP.El veterano de la Segunda Guerra Mundial, maestro emérito en la Universidad del Oeste de Nuevo México (WNMU), e hijo de trabajadores del campo, nació el 23 de agosto de 1926 en Bue Island, Illinois.En una visita que hizo a El Paso el pasado mes de agosto, De Ortego y Gasca mostró su lucidez al compartir detalles de su vida y de las motivaciones que lo llevaron a escribir y con el tiempo ser considerado una piedra angular en la literatura chicana.“Cuando yo nací mis papás viajaban para ir a la cosecha de la remolacha entre San Antonio y Minnesota, y ya en la escuela tuve que repetir el primero y cuarto año de primaria porque no hablaba bien inglés”, dijo el literato, quien desde temprana edad ya veía reflejada en su vida la importancia del “renacimiento chicano”.“El movimiento chicano hace tiempo que rebasó las fronteras de lo estrictamente político y ha encontrado en las diversas expresiones artísticas un medio para hacer públicas sus exigencias de reivindicación. En cuanto a la literatura, son cada vez más los escritores chicanos que reciben el reconocimiento de la crítica literaria”, sostuvo De Ortego y Gasca en un Congreso de Literatura Mexicana Contemporánea llevada a cabo en UTEP.“El doctor Felipe de Ortego y Gasca fue emblemático entre las generaciones que crearon los Estudios Chicanos y que abrieron camino para el resto de nosotros”, dijo por su parte la doctora Yolanda Leyva, estudiosa de la historia chicana y directora del Departamento de Historia Oral de UTEP.“La primera vez que me encontré con su trabajo fue cuando yo todavía era un adolescente y leí su libro, ‘Somos Chicanos’ que me introdujo a la literatura chicana y fue algo increíble para mi desarrollo personal y académico”, rememora Leyva.“Hoy cuando miro la portada del libro, a la edad de 62, todavía me hace recordar lo que era descubrir todo un mundo de literatura e historia que el doctor De Ortego hizo accesible para nosotros, los jóvenes hambrientos de conocer nuestra cultura… Su legado es amplio e impresionante”, sostuvo la catedrática de UTEP.De Ortego y Gasca recordó en su visita a El Paso la importancia que tuvo en su vida el enlistarse en las Fuerzas Armadas, algo que lo marcaría de por vida en su obra y trabajo.“El Cuerpo de Marines me ayudó, me cambió mucho desde tener un sentido de invisibilidad, hasta entender qué tan vulnerables somos como seres humanos”, dijo el padrino de la literatura chicana.De Ortego prestó su servicio durante la Segunda Guerra Mundial como un infante de marina, luego se enroló como oficial de la Fuerza Aérea durante el conflicto de Corea y la era temprana de Vietnam, hechos de los cuales guardaba claros recuerdos.Después de especializarse en estudios comparativos en la Universidad de Pittsburgh, De Ortego obtuvo una licenciatura y una maestría en inglés de Texas Western College, actualmente UTEP, y recibió su doctorado en inglés de la Universidad de Nuevo México en 1971.“Nada mal para un chico que no obtuvo un GED [certificado de equivalencia de conocimientos] y no terminó la high school”, recordaba jocoso el literato, a quien sus colegas catalogaban como un erudito del Renacimiento Europeo, notable escritor sobre el renacimiento chicano: poeta, educador, intelectual de Shakespeare y de la literatura chicana, además de analista de política pública, y comentarista.Ya como maestro residente de la WNMU, recibió el Premio Estrella de Aztlán 2018, y recientemente se le honró alnombrar el centro cultural del campus como el Centro Cultural Felipe de Ortego y Gasca.“El doctor De Ortego trabajó para inspirar a los estudiantes a su alrededor hasta su último día. Fue una fuerza positiva para todos los estudiantes en especialmente para los estudiantes chicanos”, dijo Alyssa Darlene Chavez, presidenta del Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán (MEChA) en WNMU.“Al servir como nuestro Académico en Residencia, tenía más que solo conocimiento académico; sabía apreciar el arte, el teatro, la música, la comedia y, lo más importante, la amistad”, sostuvo la representante de MEChA.“Habiendo tenido muchas oportunidades para sentarnos y hablar con el doctor De Ortego, nunca nos hizo sentir inferiores como estudiantes, sino que nos mantuvo como compañeros que necesitaban un poco de orientación. Nuestras oraciones y pensamientos están con su esposa, la doctora ilda Ortego y todos sus amigos/familiares”, dijo Chávez.