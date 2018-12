Montan operativo por bajas temperaturas

Aunque el manto blanco que cubrió a El Paso por la caída de la nieve en la ciudad causó alegría entre la comunidad las autoridades alertan a extremar precauciones y sugieren no salir de casa si no es necesario.Y es que los peligros en la carretera podrían ser mortales, por lo resbaladizo del camino o en caso de caer en el llamado ‘hielo negro’.Desde el viernes por la noche y sábado por la madrugada cuadrillas de trabajadores del Departamento de Transporte de Texas -TxDOT- salieron en sus camiones especiales para derramar agua y sal para derretir el hielo.TxDOT informó que ante la serie de choques ocurridos durante las últimas horas en las carreteras de la ciudad ampliarán el operativo hasta el domingo por la mañana. No se reportaron fatalidades en los accidentes.Los empleados fueron concentrados desde el viernes por la noche para que atendieran turnos de 12 horas, en tanto se mantenga la emergencia climática.“Esta mezcla ayuda baja la temperatura de congelación y evita que la carretera se congele”, dijo Lauren Macias, portavoz de TxDOT.De acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional las bajas temperaturas se mantendrán en la región y podrían presentarse precipitaciones de aguanieve. No obstante la desaparición de la nieve TxDOT mantiene el patrullaje en los caminos las 24 horas tanto en la carretera Interestatal I-10 desde El Paso hasta Van Horn y en la carretera US54.Como medida de precaución la vocera de TxDOT dijo que a pesar que ya no cae nieve las cuadrillas se mantendrán hasta el domingo por la mañana.A lo largo de la autopista incluyendo los puentes Spaghetti Bowl y Americas, fueron rociados con la mezcla de arena y sal para evitar el congelamiento del pavimento.Para garantizar la seguridad de los automovilistas el camino Transmountain fue cerrado a la circulación desde la media noche del viernes y reabierto alrededor de las tres de la tarde de ayer sábado.Se dijo que los guiadores deben tener cuidado a lo largo de su viaje en especial en puentes y paso elevados por lo resbaladizo del asfalto y la presencia del hielo negro.Las autoridades de emergencia exhortaron a los automovilistas manejar con precaución y no conducir en condiciones adversas a menos de que sea necesario. A través de su cuenta de Twitter la dependencia estatal mantiene informado a los usuarios alertándolos sobre los riesgos en los caminos y a no salir si no se tiene urgencia.“Nuestros equipos están esparciendo la mezcla de sal y arena en la I-10, la US54, los puentes del Spaghetti Bowl, la carretera 375 y las rampas de la carretera fronteriza”.También se tienen cuadrillas en Pine Springs, donde la nieve comienza a acumularse en la montaña; Dell City, donde los caminos están despejados y Alpine / Ft. Davis / Marfa / Marathon donde las cuadrillas han tratado parches de hielo sobre la carretera US67 y SH17.El espectáculo generado por la caída de la nieve provocó que tanto niños como adultos salieran de sus casa para divertirse y jugar con la nieve.“A mí me encanta jugar a los ‘bolazos de nieve’ y al final hacer un mono de nieve”, dijo Karla Flores, mientras jugaba con sus hijos en el parque Linda Vista, ubicado en el este de la ciudad.Para evitar enfermedades las instituciones de salud exhortan a abrigarse bien y de igual forma a no salir de casa si no es necesario.