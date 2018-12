Nevada no enfría expectativa por un cálido Sun Bowl

A pesar de la nevada que se vivió en esta frontera, misma que puso un manto blanco en el estado del Sun Bowl, todo se encuentra listo para el evento deportivo más importante del año en El Paso.En un juego de pronóstico reservado las Panteras de Pittsbugh (7-6) se medirán al Cardinal de Stanford (8-4) saldrán a la cancha del Sun Bowl, en un evento que será trasmitido en vivo por la cadena CBS a todo el país.“Estamos con la esperanza de que la gente llene el Sun Bowl a su máxima capacidad, ya que a decir verdad estos equipos ranqueados nacionalmente no se ven muy seguido en El Paso, va a ser un gran juego y esperamos que todos lo disfruten”, dijo Bernie Olivas, director ejecutivo del Sun Bowl.Sin importar las bajas temperaturas, a primera hora del sábado los jugadores de Pittsburgh se presentaron en la cancha del Sun Bowl para reconocer el campo, mismo que tuvo que ser despejado de la nieva que cayó durante la noche anterior.Un día antes los equipos de futbol americano de Pittsburgh y Stanford, que se enfrentarán el lunes en el Tazón del Sol, visitaron la base militar de Fort Bliss donde conocieron las instalaciones y equipo, así como para asistir a una cena en su honor.Tanto Panthers de Pittsburgh como Cardinal de Stanford pudieron conocer de cerca el funcionamiento de vehículos artillados, y de simuladores que el personal militar utiliza para su entrenamiento.Al portar sus colores en gorras camufladas, que les fueron entregadas para la ocasión, tanto los Cardinal como los Panthers platicaron con elementos destacamentados en Fort Bliss al compartir una cena que les fue preparada en el Centennial Club de la base.“Siempre he respetado al personal militar, pero la verlos trabajar ahora he encontrado mayores razones para hacerlo aún mas”, dijo Jake Cortes, mariscal de campo novato de Pittsburgh.“Esta experiencia nos acerca al trabajo del personal militar, esto nos permite tener un gran recuerdo por el resto de nuestras vidas”, dijo por su parte Dennis Briggs, defensivo de las Panteras.La semana de actividades donde El Paso le mostró su hospitalidad a ambos equipos llegará a su fin este domingo, cuando los jugadores y entrenadores se concentren en la patada inicial del Tazón del Sol 2018, número 85 de la historia.La Asociación del Sun Bowl sostuvo que aún quedan boletos disponibles en taquillas, pero informó también que están muy cerca de decretar un lleno para el partido que iniciará al mediodía del 31 de diciembre.

