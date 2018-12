‘Queremos salvar vidas’

El alcohol y el volante nunca se han llevado y hacerlo puede desembocar en consecuencias mortales, afirman las autoridades.Y aunque las personas involucradas en un arresto por manejar mientras están intoxicadas –DWI— no son consideradas como delincuentes ,están expuestas a la comisión de un delito o convertirse en homicidas.Ante ello y ante la reincidencia de hombres y mujeres sentenciados por la ofensa, el Tribunal Penal del Condado Núm. 2 mantiene un programa de rehabilitación bajo el beneficio de libertad condicional si se enrolan en el curso con duración de 14 meses.Cada año personal del Programa de Intervención y Tratamiento del Tribunal de Drogas de El Paso DWI entrega reconocimientos a los participantes que concluyen el programa de rehabilitación mientras cumplían con su condena.Durante la ceremonia de graduación los participantes reciben su constancia y ofrecen testimonios sobre los daños que ocasionan el conjugar el volante con el alcohol, así como las bondades del programa.“Es muy difícil cuando se tiene una adicción muy fuerte pero el programa nos ayuda mucho, hay que echarle muchas ganas y fuerza de voluntad”, dijo el señor Gamboa, uno de los 7 graduados, que recibió su diploma durante una ceremonia organizada en la Corte del Condado.Comentó que durante la rehabilitación hubo tropiezos y desánimos pero al final valió la pena. “Quien le entre nomás que no flaquee y tenga paciencia. !Sí se puede!”, dijo a la audiencia, arrancando un fuerte aplauso.“Estamos muy contentos celebrando una vez más otra graduación en la que los involucrados concluyen con éxito esta rehabilitación que les ofrecemos para que haya un cambio en sus vidas”, dijo Leticia Medina, coordinadora del programa DWI administrado por el juez del Tribunal Penal del Condado Num. 2, Robert Anchondo.Durante un año y cuatro meses los participantes atendieron programas de consejería, supervisión intensa, monitoreo a través de aparatos, pruebas de aliento, pruebas de orina y vigilancia por agentes de los departamentos de Policía y Sheriff.En la ceremonia de graduación se mostraron los logros de los participantes del Tribunal de Tratamiento de DWI y los éxitos obtenidos del curso desde su establecimiento en 2004 en El Paso, Texas.De acuerdo con la coordinadora el programa fue diseñado para ofrecer una segunda oportunidad a las personas que se ven involucradas en el arresto y la comisión de un delito a consecuencia del alcohol. “Manejar en estado de ebriedad trae consecuencias”.Cuando una persona se declara culpable en un DWI se le ofrece como parte de su sentencia una estructura de consejería y supervisión intensa durante su libertad condicional en lugar de encerrarse en la cárcel.“El programa me ha ayudado mucho aunque confieso que cuando comencé tenía miedo y enojo pero después me ayudó a crecer como persona. He dejado el alcohol”, expresó Guadalupe Herrera, luego de rendir su testimonio.Externó que ahora que concluyó la rehabilitación se arrepiente de no haberlo tomado desde el primer DWI que cometió. “Tuve tres DWI y ya no habrá más. Por fortuna nunca afecté a terceras personas y no hubo consecuencias”.“Durante el programa la gente tiene que estar en cumplimiento de los requisitos de cada una de las 5 fases para que vaya avanzando y una vez concluido termina su tiempo de probación”. El objetivo es evitar la reincidencia.Manifestó que la misión es además de la rehabilitación proteger del peligro a la comunidad de aquellas personas que conducen en estado de embriaguez. “Queremos salvar vidas y bajar las estadísticas de esta problemática”.En los 14 años que tiene funcionando el programa se han graduado 500 personas, de las cuales 40 desafortunadamente incurrieron en la misma falta. “Estas personas volvieron a cometer la misma ofensa y cuando se enfrentaron de nuevo con el juez la Corte estaba notificada, así que la sentencia fue más severa”.La rehabilitación impartida en esta Corte tiene reconocimiento académico a nivel nacional y en la actualidad su personal imparte capacitación en otras ciudades del interior del país, incluso en Ciudad Juárez, para que apliquen el programa y contribuyan a la rehabilitación de los implicados.El programa de 14 meses se enfoca en tratar la adicción como una enfermedad y no tratar a los participantes como criminales. Quienes terminen el programa evitarán cumplir su sentencia en prisión, se dijo.La intensidad, rehabilitación y estructura incluyen a la familia, porque es la clave para que la persona se rehabilite, porque no solo es rehabilitar al individuo, sino a la familia que fue afectada, comentó Medina.Lo miembros del equipo del Tribunal de Tratamiento de DWI como el juez, el fiscal, el defensor público, los profesionales de la ley y de tratamiento, así como las familias de los graduados, trabajan en un equipo multidisciplinario por ello el éxito del programa.Las personas afectadas por las drogas y el alcohol representan un riesgo para sí mismas y para los otros cuando conducen un vehículo de cualquier tipo y ante ello estamos enfocados a reducir los costos sociales que desencadenan a través de un trabajo profesional, se estableció en la ceremonia.'Queremos salvar vidas'El curso se enfoca en tratarla adicción como una enfermedad