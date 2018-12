Felipe murió por influenza tipo 'B'

La Oficina del Médico Forense del Estado de Nuevo México, con sede en Albuquerque, dio a conocer la tarde del jueves que el niño guatemalteco que murió en custodia de la Patrulla Fronteriza (USBP) tenía influenza –‘flu’– tipo ‘B’.Felipe Gómez Alonzo, de 8 años, murió la noche del pasado 24 de diciembre, mientras se encontraba en una estación de USBP, en Alamogordo, a unas 90 millas (145 kilómetros) de El Paso, Texas.A través de una declaración por escrito, el forense dio a conocer que sus investigaciones revelaron que Felipe padecía influenza, pero aclaró que la causa de muerte del menor sigue pendiente, ya que aún no terminan con la autopsia.“Exámenes practicados a las fosas nasales y a los pulmones dieron positivo a influenza tipo B, pero aún con estos resultados para determinar la causa de muerte necesitamos hacer otras evaluaciones e interpretar los hallazgos que hagamos en la autopsia”, indicó el forense.El menor fue detenido junto con su padre, Agustín Gómez, la tarde del pasado 18 de diciembre, luego de haber ingresado de manera ilegal al país, unas tres millas al Oeste del puente internacional Paso del Norte.Cinco días después, ambos fueron trasladados a una estación de USBP en Nuevo México, donde Felipe comenzó a sentirse mal, presentaba tos y ojos llorosos, por lo que agentes lo trasladaron a un hospital en Alamogordo.Una vez en el hospital y tras 90 minutos de observación, fue diagnosticado con un resfriado y fiebre de 103 grados, por lo que se quedó unas horas más en el hospital y tras recetarle amoxicilina e ibuprofeno y fue dado de alta la tarde del lunes.Horas más tarde, el niño tuvo que regresar al hospital ya que presentaba náuseas y vómito, pero falleció poco después de ser internado.Fernando González, epidemiólogo del Departamento de Salud de la Ciudad de El Paso, explicó que si la influenza no se trata de manera correcta puede ser mortal.“Esta enfermedad puede ser mortal y eso lo hemos comprobado aquí en El Paso, que hemos tenido defunciones relacionadas con la influenza y debemos recordar que como en toda enfermedad, existen grupos de riesgo como lo son niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas y sobrepeso”, dijo.González comentó que lo ideal para evitar alguna muerte, es tratar al paciente con antivirales, pero dijo no saber cómo fue que atendieron a Felipe en el hospital.“Desconozco cuál sea el tratamiento que le dieron al niño, pero te puedo decir que lo adecuado es suministrarle antivirales a una persona con influenza para combatir la enfermedad”, dijo.Según el experto, es común que la influenza pueda confundirse con un resfriado, ya que presentan síntomas parecidos, pero menos intensos.“Los síntomas son fiebre, escalofríos, malestar general, tos y problemas musculares, entre otros, pero los de la influenza siempre serán más fuertes”, reiteró.Señaló que lo mejor para prevenir esta enfermedad es vacunarse contra la influenza, lavarse las manos y en caso de presentar síntomas acudir al médico, cubrir nariz y boca con el antebrazo a la hora de estornudar o toser y evitar lugares conglomerados para evitar el contagio.Pero esto último no es posible en las celdas de las estaciones de USBP, donde tienen a decenas de familias en una misma celda durante días.“No me sorprende que las personas se estén enfermando ahí (en las celdas), porque es mucha gente y se estornudan y tosen en la cara unos a otros”, explicó Rubén García, director de Casa Anunciación.El hombre se dijo preocupado por la salud no sólo de los niños migrantes, sino también de los adultos ya que todos están expuestos al contagio.González agregó que lo mejor para seguir evitando contagios, sería que las personas que estuvieron expuestas sean vacunadas, ya que la vacuna ayuda a aminorar los síntomas en caso de presentar la enfermedad.“Lo ideal sería vacunarse antes de que empiece la temporada de influenza, como en octubre, noviembre… pero aún se está a tiempo de vacunar a las personas ya que la temporada se extiende hasta abril. El vacunarse no quiere decir que no te enfermes porque no hay vacuna cien por ciento efectiva pero será menos el malestar”, concluyó.