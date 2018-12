Ciudad de El Paso ayudará a migrantes

El Paso– Ante la reciente ola de migrantes que fueron abandonados por la Oficina de Migración y Aduanas (ICE) en las calles de El Paso, el departamento de Manejo de Emergencias (EMO) de la Ciudad de El Paso decidió brindarle ayuda a las organizaciones pro-migrantes.Esto luego de que por tres días consecutivos, incluyendo Nochebuena y Navidad, simplemente abandonara a cientos de familias migrantes sin importarles las bajas temperaturas y que estas personas no tuvieran a donde ir.Por lo que en conferencia de prensa, representantes de EMO dieron a conocer que estaban trabajando de la mano con organizaciones como Casa Anunciación para evitar que más migrantes sean dejados en la calle a su suerte.“La falta de logística y de comunicación creo un caos porque había mucha gente en la calle, no sabían a donde ir. Hubo que solicitar unos camiones de la ciudad para subir a las personas y que no padecieran frío mientras se decidía a donde llevarlos”, explicó Mario D’Agostino jefe del Departamento de Bomberos de El Paso (EPFD).D’Agostino indicó que esto no puede seguir sucediendo, por lo que se optó por recurrir a EMO para ayudar a solucionar la falta de coordinación con ICE.“Nosotros servimos como mediadores, estamos todos aquí en una oficina hacemos juntas y hablamos con las personas necesarias para asegurarnos que las liberaciones sean coordinadas como antes”, dijo Ricardo González, del Departamento de Protección del Condado de El Paso.González comentó que la oficina de EMO tiene como objetivo asegurarse que la agencias no lucrativas puedan mantener la comunicación con el gobierno federal para evitar que las cosas se salga de control.“Si llega a pasar algo de que no pueden ponerse de acuerdo y es cuando nosotros entramos para poder actuar adecuadamente”, dijo.El hombre agregó que el trabajo que ellos realizan no le cuesta a los contribuyentes, ya que ellos su ayuda no es en especie sino solo de logística.Por su parte Rubén García se dijo agradecido con la colaboración de EMO, ya que les ayudan a liberar la carga y enfocarse solo en los migrantes, cuyo número ha aumentado considerablemente en las últimas semanas.“Hace cinco meses recibíamos 700 migrantes a la semana, ahora recibimos 2 mil 200, entonces es más trabajo y sobre todo en esta época donde por las fechas no es más difícil poder conseguirles transporte para que lleguen con sus familias, pero afortunadamente con las cosas ya volvieron a la normalidad”, indicó.Ya que desde el pasado miércoles, se recuperó la coordinación con ICE y los migrantes que fueron liberados de ese día en adelante ya no fueron abandonados en las calles.“El trató es yo les aviso cuantas personas puedo recibir por cada día de la semana y ellos me dicen cuantos van a liberar y si hace falta consigo lugares extras donde albergar a estas personas”, mencionó.García agregó durante el fin de semana espera seguir recibiendo grupos alrededor de 300 personas, los cuales serán llevados directamente a los refugios con los que cuentan y donde esperan que las personas pasen entre 24 y 96 horas antes de partir a otras partes del país, donde esperarán su cita ante un juez de migración. (Karla Valdez)